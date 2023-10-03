聖誕彩妝／嬌蘭蜜粉球野性回歸太期待！好氣色金緻頰彩盤打造戀愛顏

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

才剛剛有點秋意，聖誕彩妝就緊接著來報到，以下就盤點多款厲害的聖誕彩妝系列，每一款都是每年限定主題設計的單品，錯過不再，當然要秒速收藏。

＃嬌蘭 幻彩流星蜜粉球（奇幻珍獸限定版），售價2750元

嬌蘭這一次把聖誕節的奇幻魔力與東方色彩結合，推出奇幻珍獸限定系列，把專屬動物的狂野與髮飾優雅結合，推出一系列美到驚呼的作品，其中，非常久沒有以新姿態與粉絲見面的「幻彩流星蜜粉球」，終於又推出新的包裝，以性感又奢華的綠色沾染墨色，搭配金色宛如花瓣的設計，裡面超級細膩的5色蜜粉可以混合出最修飾肌膚的色澤，但雅高貴的香氣，真的用過才懂它的經典價值。

＃Laura Mercier 金燦星空三色亮采盤禮盒組，11.5g、售價1890元

以聖誕節星空燦爛之美為靈感，Laura Mercier這次推出的聖誕彩妝系列，就是以金色與深藍色為包裝主題，其中，品牌擅長運用細膩粉質打造的精緻妝感，最值得入手就是亮采盤，金色粉盒裡面有三格打亮或是頰彩色系，輕鬆上就可以創造出具有光澤感的肌膚妝效，擁有細膩好氣色靠它就搞定。

＃shu uemura 石之海9色眼影盤，售價2500元

植村秀每年聖誕節都會推出厲害的聯名系列，這次跟日本漫畫家荒木飛呂彦所創作的《JOJO的奇妙冒險》合作，其中，最值得收藏的就是9色眼影盤，裡面的顏色不僅實用、好上手，其中灰綠色大理石感紋路的色調，更是呼應JOJO聯名女主角的獨家色選，當然很值得收藏。