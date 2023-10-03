fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫13萬帝舵軍用潛水錶上手　綠紅織帶好潮

>

▲▼周杰倫帝舵錶 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫自封陽光之子戴帝舵新錶曬太陽。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日忙於演唱會的天王周杰倫，趁空檔發帥照，自封陽光之子，戴上代言的瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor）最新力作Pelagos FXD（領潛型FXD）曬曬太陽，特色是品牌以鈦金屬打造輕盈錶殼，搭配固定式錶帶桿，配上法國聖艾提安（St - Etienne）地區一家名為朱利安富爾（Julien Faure）家族企業製作的軍綠色尼龍織帶並於中央飾以紅色條紋，重塑現代「軍用潛水腕錶」模樣。

▲▼周杰倫帝舵錶 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵表Pelagos FXD腕錶搭軍綠色一體式織紋錶帶，中央紅色條紋。（圖／翻攝jaychou IG）

帝舵新錶Pelagos FXD的「FXD」意指錶殼上的固定式（FiXeD）錶帶桿，源自於早期為各國海軍設計的軍用潛水錶，新作承襲品牌於1960年代末推出的Oyster Prince Submariner 7016型號，同時也結合早期TUDOR Submariner腕錶上的尖頭錶冠護肩，另一特色是配備60分鐘刻度陶瓷字圈並塗有夜光塗層的單向旋轉外圈，內載瑞士天文台COSC認證、動力儲存70小時的MT5602型機芯，防水200米。

▲▼周杰倫帝舵錶 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵表新款Pelagos FXD感重塑現代「軍用潛水腕錶」，附織紋圖案的黑色橡膠錶帶供替換，133,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

周杰倫不僅總在第一時間入手熱騰騰的帝舵新錶，他也是同集團品牌勞力士（Rolex）的擁護者，曾曬過多款勞力士（Rolex）華麗錶款，包括數量稀少的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶，和瑞士退役網球名將費德勒（Roger Federer）、歌手威肯（The Weeknd）撞了同款。

▲▼周杰倫帝舵錶 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫曾亮出勞力士罕見的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）

►羅志祥破千萬「愛馬仕牆」曝光　愛犬當守衛婉拒參觀

►李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星

關鍵字：

周杰倫, Tudor, 帝舵表, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星

李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星

王柏傑荷包失血「裝備一定要最帥」　被雷達網球錶迷倒

王柏傑荷包失血「裝備一定要最帥」　被雷達網球錶迷倒

宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味

宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味

羅志祥破千萬「愛馬仕牆」曝光　愛犬當守衛婉拒參觀 賈靜雯美腿全都露飛巴黎賞LV秀　楊冪看秀鞋太大超窘 貝克漢化妝師竟是12歲么女　承襲「貝嫂」品味名牌珠寶加身 巴黎時裝周／凱特王妃白紗設計師告別秀　超模「黑珍珠」含淚壓軸 到信義區喝免費咖啡！　積家錶請客還供限量愛玉特調 容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面