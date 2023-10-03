周杰倫13萬帝舵軍用潛水錶上手　綠紅織帶好潮

▲周杰倫自封陽光之子戴帝舵新錶曬太陽。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日忙於演唱會的天王周杰倫，趁空檔發帥照，自封陽光之子，戴上代言的瑞士腕錶品牌帝舵表（Tudor）最新力作Pelagos FXD（領潛型FXD）曬曬太陽，特色是品牌以鈦金屬打造輕盈錶殼，搭配固定式錶帶桿，配上法國聖艾提安（St - Etienne）地區一家名為朱利安富爾（Julien Faure）家族企業製作的軍綠色尼龍織帶並於中央飾以紅色條紋，重塑現代「軍用潛水腕錶」模樣。





▲帝舵表Pelagos FXD腕錶搭軍綠色一體式織紋錶帶，中央紅色條紋。（圖／翻攝jaychou IG）

帝舵新錶Pelagos FXD的「FXD」意指錶殼上的固定式（FiXeD）錶帶桿，源自於早期為各國海軍設計的軍用潛水錶，新作承襲品牌於1960年代末推出的Oyster Prince Submariner 7016型號，同時也結合早期TUDOR Submariner腕錶上的尖頭錶冠護肩，另一特色是配備60分鐘刻度陶瓷字圈並塗有夜光塗層的單向旋轉外圈，內載瑞士天文台COSC認證、動力儲存70小時的MT5602型機芯，防水200米。





▲帝舵表新款Pelagos FXD感重塑現代「軍用潛水腕錶」，附織紋圖案的黑色橡膠錶帶供替換，133,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

周杰倫不僅總在第一時間入手熱騰騰的帝舵新錶，他也是同集團品牌勞力士（Rolex）的擁護者，曾曬過多款勞力士（Rolex）華麗錶款，包括數量稀少的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶，和瑞士退役網球名將費德勒（Roger Federer）、歌手威肯（The Weeknd）撞了同款。





▲周杰倫曾亮出勞力士罕見的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona橘色剛玉錶圈腕錶。（圖／翻攝jaychou IG）