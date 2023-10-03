LG把電視放進公事包裡帶著走　首款「無線電視」年底登台

▲LG在台推出第二代閨蜜機StanbyME Go，外出也可帶著趴趴走。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG，近期在台發表旗下新一代行動電視「閨蜜機」產品，外表看起來就像是個公事包，打開一看是如假包換的27吋電視，比起前一代產品更能符合戶外露營、外出行動等等的移動需求，可旋轉的螢幕方便橫向跟直向觀看，11月底正式開賣，售價32,900元。此外，年底還有無線電視M3即將在台灣市場現身，以後不用膠著於電視後面的一堆電線到底要放哪了。

LG在去年初推出主打「自由移動」的閨蜜機，採用滑軌旋轉支架的設計，讓使用者自己決定在家裡電視要擺放的位置，市場反應良好，LG表示最高一個月可賣出800台，且持續都是供不應求的狀態，近期LG也在台宣布二代款即將上市，外觀設計宛如一個大公事包，當然，外殼採用軍規級的防摔箱，內建電池最多可提供3小時的播放。

因應疫情後的出遊機會大增趨勢，二代閨蜜機「LG StanbyME Go」將27吋高規格的LED觸控螢幕，固定在抗震防摔箱中，螢幕具備多角度調整與旋轉橫直式，且可依視角高度上下調整18公分，遠距觀看也可使用遙控器或串聯手機操作，主打需簡報或影片提案的上班族、熱愛野餐露營的戶外咖、喜愛呼朋引伴出遊的使用者。

其產品特色當然是具備全電視功能，包括搭載α7第五代AI影音處理晶片、HDR10 Pro 高動態對比及Dolby Vision杜比視界、自動亮度控制、四聲道20W喇叭，內建串流影音平台等，符合資格的使用者也提供Apple TV+三個月獨家優惠。

LG也表示，今年初於美國消費性電子展CES公開的全球首台「分體」電視SIGNATURE OLED M3，也預計12月在台正式開賣，這是繼南韓本土之外，首個在海外正式銷售的地區。

SIGNATURE OLED M3的概念，就是將有線的設備如HDMI與其他連接設備，以Zero Connect技術將其轉移到另一個獨立的盒子上，主要的技術難度在於，如何使無線傳輸的訊號穩定，因為需要克服無線會產生的干擾跟延遲情況，這項技術能讓電視螢幕本身更纖薄、更服貼在牆面，但兩者仍須獨立連接電源線，是否是「真正無線」就要看使用者的自行定義。

SIGNATURE OLED M3螢幕大小為97吋，雖然仍須連接電源線，但確實克服其他紛擾的傳輸線等問題，讓整體視覺更加乾淨簡單，這樣的定價自然也不會便宜，該機款上一代的定價為1億韓元，折合台幣約為230萬元台幣，在台價格等到12月就會揭曉。

小米近期也在台發表旗下電視新品「Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 65型」，搭載4K UHD顯示器、解析度3840 × 2160，具備動態補償技術，配備2組12W立體聲喇叭且支援Dolby Audio、DTS-X、DTS Virtual：X與Google TV作業系統，台灣售價為15,999元，現已正式開賣。