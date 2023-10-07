萬聖甜甜圈吃了不搗蛋！啃眼球不稀奇　這款咬下秒變吸血德古拉

實習記者施至真／綜合報導

萬聖節鬼怪就要跑出來囉！Mister Donut推出期間限定甜甜圈，除了有應景的南瓜造型及南瓜口味波堤，還有超可愛的調皮幽靈，當然火熱的眼球元素也必須來參一咖。Krispy Kreme也推出鬼怪造型甜甜圈，其中一款咬下，草莓醬滲出就像吸血德古拉，造型驚悚又討喜，快買起來和朋友一起去搗蛋。

Mister Donut一口氣推出6款應景萬聖節的甜甜圈，包括2款巧貝、2款蛋糕圈以及2款經典波堤。外型吸睛的「南瓜巧貝」，外層包裹上南瓜可可醬，搭配濃郁天使鮮奶油內餡，大口咬下鬆軟爆漿超過癮；同為巧貝的「藍莓優格幽靈」呆萌表情爆擊少女心，表層酸甜優格可可搭上藍莓果粒鮮奶油，酸甜豐富的層次，絕對能滿足你的味蕾。

▲南瓜巧貝和藍莓優格幽靈造型太吸睛。（圖／翻攝Mister Donut官網，下同）

蛋糕圈則以火熱的「眼球」造型為主，濃郁「可可獨眼蛋糕圈」及香甜「草莓獨眼蛋糕圈」，經典不出錯，其中草莓口味加碼撒上繽紛糖果米，夢幻度破表，必須馬上來一顆！

將Mister Donut經典波堤融入萬聖節元素，包括造型滿分的「焦糖獨眼波堤」，同樣為眼球造型，口感風味卻截然不同，以Q彈波堤沾上焦糖鹽風味可可醬，甜中帶鹹太過癮；專屬風味的「南瓜脆脆波堤」，外層包裹南瓜可可沾醬，最後灑上可可脆片，層次再升級。

Krispy Kreme也推出萬聖搞怪禮盒，將傳說中的四大鬼怪製成造型甜甜圈，包括萬聖南瓜王、吸血鬼德古拉、驚聲鬼臉及終極木乃伊，除了甜甜圈新奇搞怪的造型，4入禮盒還提供萬聖節限定包裝。

▲萬聖節甜甜圈限定包裝。（圖／翻攝Krispy Kreme官網）

每款造型搭配不同口味，但最貼心的是蛋奶素可食用，實在讓人太心動！經典巧克力搭上糖霜超罪惡，絕對少不了經典的南瓜口味，但最特別的是「吸血鬼德古拉」的紫薯巧克力，搭配深紅草莓醬內餡，每一口咬下，深紅色的草莓醬滲出，彷彿自己就是正在吸血的德古拉伯爵！