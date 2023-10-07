fb ig video ETtoday search mobile

萬聖甜甜圈吃了不搗蛋！啃眼球不稀奇　這款咬下秒變吸血德古拉

>

實習記者施至真／綜合報導

萬聖節鬼怪就要跑出來囉！Mister Donut推出期間限定甜甜圈，除了有應景的南瓜造型及南瓜口味波堤，還有超可愛的調皮幽靈，當然火熱的眼球元素也必須來參一咖。Krispy Kreme也推出鬼怪造型甜甜圈，其中一款咬下，草莓醬滲出就像吸血德古拉，造型驚悚又討喜，快買起來和朋友一起去搗蛋。

Mister Donut一口氣推出6款應景萬聖節的甜甜圈，包括2款巧貝、2款蛋糕圈以及2款經典波堤。外型吸睛的「南瓜巧貝」，外層包裹上南瓜可可醬，搭配濃郁天使鮮奶油內餡，大口咬下鬆軟爆漿超過癮；同為巧貝的「藍莓優格幽靈」呆萌表情爆擊少女心，表層酸甜優格可可搭上藍莓果粒鮮奶油，酸甜豐富的層次，絕對能滿足你的味蕾。

▲萬聖節甜甜圈。（圖／翻攝Mister Donut官網）

▲南瓜巧貝和藍莓優格幽靈造型太吸睛。（圖／翻攝Mister Donut官網，下同）

蛋糕圈則以火熱的「眼球」造型為主，濃郁「可可獨眼蛋糕圈」及香甜「草莓獨眼蛋糕圈」，經典不出錯，其中草莓口味加碼撒上繽紛糖果米，夢幻度破表，必須馬上來一顆！

▲萬聖節甜甜圈。（圖／翻攝Mister Donut官網）

將Mister Donut經典波堤融入萬聖節元素，包括造型滿分的「焦糖獨眼波堤」，同樣為眼球造型，口感風味卻截然不同，以Q彈波堤沾上焦糖鹽風味可可醬，甜中帶鹹太過癮；專屬風味的「南瓜脆脆波堤」，外層包裹南瓜可可沾醬，最後灑上可可脆片，層次再升級。

▲萬聖節甜甜圈。（圖／翻攝Mister Donut官網）

Krispy Kreme也推出萬聖搞怪禮盒，將傳說中的四大鬼怪製成造型甜甜圈，包括萬聖南瓜王、吸血鬼德古拉、驚聲鬼臉及終極木乃伊，除了甜甜圈新奇搞怪的造型，4入禮盒還提供萬聖節限定包裝。

▲萬聖節甜甜圈。（圖／翻攝Mister Donut官網）

▲萬聖節甜甜圈限定包裝。（圖／翻攝Krispy Kreme官網）

每款造型搭配不同口味，但最貼心的是蛋奶素可食用，實在讓人太心動！經典巧克力搭上糖霜超罪惡，絕對少不了經典的南瓜口味，但最特別的是「吸血鬼德古拉」的紫薯巧克力，搭配深紅草莓醬內餡，每一口咬下，深紅色的草莓醬滲出，彷彿自己就是正在吸血的德古拉伯爵！

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

關鍵字：

萬聖節, 甜甜圈, 造型甜甜圈, MisterDonut, KrispyKreme

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「控制狂星座」排行Top 5　摩羯愛你就是24小時都在嫌棄你

「控制狂星座」排行Top 5　摩羯愛你就是24小時都在嫌棄你

天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶

天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶

確定了！新光三越DIAMOND TOWERS 10／7開門見客

確定了！新光三越DIAMOND TOWERS 10／7開門見客

UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動 營養師曝「早餐3大地雷」快避開！推薦組合超商就買得到 容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝 超帥行李箱4000元有找！精省出國周年慶入手最划算 NIKE鞋款超殺打5折！「雙十特惠限時開跑」Air Max、AJ1降價現省千元 家裡再也不亂！快學居家整理6個小技巧　3：7法則超重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面