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皮膚25歲開始老化？　皮膚科醫師傳授3招輕鬆遠離初老肌

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▲▼皮膚25歲開始老化？　皮膚科醫師傳授3招輕鬆遠離初老肌

▲唐豪悅醫師提出3種關鍵作法正面迎戰初老肌困擾。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

看著鏡子中的自己，怎麼覺得似乎多了些歲月的痕跡？現代人生活被忙碌所追趕，每天都有做不完的事，連帶影響生活與飲食不規律、又經常熬夜及三餐外食；外在環境則是受空氣汙染環境所圍繞、及紫外線與3C產品藍光傷害細緻肌膚等等，生理加上心理壓力，讓不少20世代女性感到擔憂的，就是提前迎來了初老症狀，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅教大家守住美麗肌膚3大招，正面迎戰初老肌困擾，輕鬆逆轉青春美膚奇蹟。

按下初老暫停鍵 關鍵3招守住美肌防線！

你也有初老症狀嗎？如果發現蘋果肌漸漸消失、比以前更容易出現色斑、痘印也比以前難消退、膚色變得較暗沉、熬夜或壓力大容易明顯水腫、眼周容易出現細紋…等，你的肌膚可能正在踏上初老之路！其實從生活上的幾件小事做起，就有機會延緩肌膚老化，按下初老暫停鍵。

首先，熱愛美食的吃貨注意了！不良的飲食習慣很傷皮膚，尤其外食常見的炸物、超療癒的下午茶甜點或含糖手搖飲料，通通都是美肌剋星，經由高溫烹調的油炸食物及精製醣類、乳製品等，都容易造成身體發炎反應，對肌膚帶來負面的影響，尤其容易過敏、油水不平衡抑制痘或泛紅的人更要注意，盡可能遠離油炸食品及高糖飲食，維持營養均衡，就是保持肌膚年輕的第一步。

其次，喜愛戶外運動、或因工作需頻繁且長時間待在室外的人，在防曬基本功上絕對不能偷懶！大量的紫外線曝曬就容易造成迅速肌膚老化，唐豪悅醫師建議，平時就應該使用足量的防曬產品，且不僅是夏天，就算在陰天或冬季，也應該時刻保護肌膚，才能避免紫外線的侵害，延緩皮膚老化的速度。

第三則是選擇合適的精華液，甚至可以多備幾款不同功能的精華液輪流使用。唐豪悅醫師說明，精華液比乳液更輕透不黏膩、又含有高濃度的活性成分，使用量不用太多，就能補充化妝水和乳液較為缺乏的有效成分，可以迅速滲透肌膚，加強後續保養品的吸收效果，維持肌膚水潤透亮。建議精華液使用順序為清潔卸妝和化妝品之後，並在乳液之前，正確使用效果更佳。

▲▼皮膚25歲開始老化？　皮膚科醫師傳授3招輕鬆遠離初老肌

▲BIO UP「拉絲小電瓶」為肌膚充飽電，對抗初老肌。

精華液怎麼選？皮膚科醫生：多功能精華液開啟保養快速通關

市售保養品百百種，忙碌的現代OL該怎麼挑選保養品，才能無腦保養開啟美肌快速通關？唐豪悅認為，精華液選擇重點不在年齡，而是你想改善的肌膚問題，若懶得一次堆疊多款不同的精華液在臉上，或擔心不同品牌、成分之間是否互相干擾讓保養效果大打折扣，可以選擇一瓶集多功能的複方精華液。

集結瑞士與日本的賦活傳遞科技的精華液「BIO UP極上抗痕美肌萃」，採用瑞士強核素搭配日本雞尾酒配方，可強化肌層防禦力，適應氣候變遷，喚醒肌膚年輕本能；在凍妍能量複方：主成分為可激活AMPK凍妍因子之瑞士極地雪藻、可提升肌膚發光力之維他命C醣苷、讓修護能量再進化之益菌活淬等，這些成分都是保養品界的多功能精華液成分新寵兒！

唐豪悅認為這類多功能精華液成分最適合作為預防性的全臉保養，不僅超前部署預防肌膚老化，同時迅速修復肌膚暗沉老化問題，建議長期全臉塗抹維持肌膚美麗，持續使用可感受肌膚緊緻、撫紋，提升細緻彈力．並重拾肌膚活力光采，全面升級肌膚質感！

不論生活再忙，想維持美麗就必須給予肌膚更多的關愛與呵護，從飲食、防曬到保養，每一個步驟都至關重要。尤其在保養方面，選擇一款適合自己肌膚需求的多功能精華液，絕對是對抗初老肌的不二法門，把握10/4(三)21:20東森購物47台新品首賣優惠，官網也同步開賣，趕快入手「BIO UP極上抗痕美肌萃」告別暗黃初老肌，綻放年輕肌膚的透亮活力！

▲▼皮膚25歲開始老化？　皮膚科醫師傳授3招輕鬆遠離初老肌

▲10/4(三)21:20東森購物47台首賣BIO UP「極上抗痕美肌萃」。

• BIO UP「極上抗痕美肌萃」影音 https://www.youtube.com/watch?v=Ab8cpY6KkMk
• BIO UP科美研官方網站 https://www.bio-up.com.tw/
• BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

關鍵字：

東森自然美, BIO UP極上抗痕美肌萃, 拉絲小電瓶, 科美研, 初老

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