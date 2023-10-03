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巴黎時裝周／張柏芝披皮草氣場全開！Givenchy種下優雅花卉　爆款鯊魚靴露趾了

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記者鮑璿安／台北報導

Givenchy 過去在美式街頭風奠定不可磨滅的地位，此次藝術總監Matthew M. Williams於巴黎時裝周發表最新2024春夏系列，他親手種植出品牌優雅因子，觸發感性而細膩的美學，以清透薄紗結合花卉圖騰綻放最日常的著裝。秀場上的亞洲面孔，藝人虞書欣、張柏芝現身頭排看秀，換上黑白斑點裙以及皮草大衣氣場全開。

▲▼GIVENCHY 。（圖／品牌提供）

▲▼GIVENCHY 。（圖／品牌提供）

▲（依序）張柏芝、《雲之羽》女星虞書欣看GIVENCHY 2024春夏系列大秀 。（圖／品牌提供）

此系列藉著藝術總監Matthew M. Williams對紀梵希的本能方式，創作出一種當代的優雅語法，在周圍女性的真實衣櫥中清晰體現。不難想像實穿性和優雅為重中之重，Matthew M. Williams更從 Hubert de Givenchy的檔案中尋到花朵元素頻繁出現於新裝上，運用花卉結合手繪刺繡、清透雪紡面料，觸發雋永不過時的優雅性質。

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GIVENCHY以花朵闡述優雅力量  。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

本季還運用明朝的染技術「泥絲」，其中絲綢浸入河泥中，傳遞花朵自然的染色，因此誕生了適合春夏穿著的一件件薄紗裙，裝點扭曲的花朵皺褶以及淡雅刺繡，相當耐看。

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲仍可見GIVENCHY率性成分。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

當然品牌率性風格並未被捨棄，帶有深V領或翼狀開背的外套和連衣裙唤起了高級訂製語言，軟結構的雙排扣西裝外套遊走柔美和剛毅，是當代衣櫥中不可缺少的單品。配件方面，標誌性的Shark Lock靴子以彈性皮革重新詮釋成開趾高跟鞋版本，還出現一款Voyou系列也以全新面貌，滑動的鍊帶和厚刻硬件扣環重新焕發活力，以梯形輪廓包圍，預計在明年春夏一一掀起波瀾。

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲GIVENCHY 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Givenchy 。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY 2024春夏系列配件，涵蓋透視網紗高跟鞋、Voyou系列包款以及Shark Lock靴子。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

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關鍵字：

巴黎時裝周, Givenchy, Matthew M. Williams

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