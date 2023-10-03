星巴克萬聖節推「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」　IKEA「暗黑系霜淇淋」登場

記者蔡惠如／綜合報導

10月底的萬聖節讓整個月的氣氛都讓人想搞怪一下，星巴克近期推出季節新飲「烤地瓜布蕾風味瑪奇朵」，很MIX的名稱相當吸引人，好奇是什麼風味？另推出萬聖節可愛風周邊商品，馬克杯上華麗水晶球的設計也很過，85度C則有熱騰騰萬聖節蛋糕上市，IKEA也有暗黑系霜淇淋登場。

▲烤地瓜布蕾風味瑪奇朵（左），售價145元起；冰經典紅茶葛粉燕麥那堤（右），售價160元起。（圖／各業者提供）

去年日本星巴克推出的烤地瓜焦糖布蕾星冰樂，讓許多星迷眼睛出現亮晶晶，今年台灣也推出一款口味類似的烤地瓜布蕾風味瑪奇朵，在10／4萬聖節月份登場，外觀雖然比日本去年推出的「平凡」許多，但多重風味感覺也滿刺激味蕾，星迷不妨也試試看。

此外，星巴克也趁勢推出萬聖節系列商品，主題為創意變裝的可愛精靈們與害羞的小貓，採用復古色調的卡通設計風格，選用經典的橘色、黑色和淘氣的紫色調，還有精靈、蝙蝠、南瓜燈等各式特殊造型杯型，最吸睛的水晶球造型「滑板黑貓水球馬克杯」，華麗的設計既是擺設又是杯子，絕對跟上季節感。

▲竹炭檸檬霜淇淋售價20元；幽暗宇宙霜淇淋售價40元。

IKEA美食小站近期推出暗黑系甜點「竹炭檸檬霜淇淋」，採台灣屏東產的檸檬原汁作為基底，口感滑順微酸，還加上竹炭粉做搭配，為整體增加神秘色彩，正好迎接萬聖節，順勢搞怪的「幽暗宇宙霜淇淋」則以竹炭檸檬霜淇淋象徵黑暗星雲，紅色越桔果醬像星星光芒，加上外星人手指餅乾，好吃好拍，期間限定至10／31。

而為迎接西洋萬聖節，85度C推出三款應景蛋糕和兩款造型麵包，分別是小黑炭、魔鬼精靈切片小蛋糕，和6吋的萬聖金沙，麵包則有菠蘿小鬼和骷顱頭傑克，以超萌搞怪的造型為主打，價格也維持品牌的親民價，切片蛋糕售價69元起，麵包更是只有35元起，6吋蛋糕售價為480元，從10／5起到10／31搞怪開賣，全台限量6萬4千顆。

可頌品牌八月堂，10／6起推出4款萬聖節造型可頌，包括之前的神鬼木乃伊、大眼八腳怪和搗蛋小幽靈之外，再推經典卡士達口味的全新「蝙蝠」主題，讓節慶更添更多樂趣，新品上市10／6至11／5期間，祭出萬聖節限定可頌享買五送一優惠。