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安格斯12星座一周運勢10／2－10／8　水瓶桃花不斷、射手別宅在家了

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

新的月分對牡羊座來說同樣走入一個交替轉換的過渡，不過比起外部環境的變化，大部分的改變還是在羊兒的內心，工作上既要求表現又不想放下自己有興趣的事務，不知不覺讓自己忙得不可開交，相對的忽略了周遭的細節，特別是感情上的經營，與情人之間的距離默默拉開，建議偶爾也需要重新喚回兩人的悸動溫存。

金牛 4.21~5.20

水星周間移位之下，這周金牛座受到不小波及，運勢顯得起伏不定，好消息是牛兒可以趁勢逆轉事情所面臨的困頓，多請教長輩尋求解套，能讓你得到幸運更賺到成就感。感情上有小桃花出現，周末假期若能增加與人互動的機會，就能間接擴大人際交友圈，單身者透過大家的牽線有可能出現新緣分，值得期待。

雙子 5.21~6.20

愛情宮位中吉星照臨，讓雙子一掃過去對感情的陰霾，這周在人際上主要人和，任何事情透過軟性的溝通，將能讓你輕易從棘手問題中得到解決，與朋友之間還能透過深談化解誤會。此時在心情上需要懂得保持平衡自在，遇到壓力得想辦法紓解，避免什麼事都擱在心中不面對。未來一周感情動向不明，但異性緣甚好，能擁有十分心動的邂逅。

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹座經常流露出靦腆怕事的態度，明明事情都有搞定卻偏偏因搖擺不定的態度受質疑，連帶著打壞了原本預期的效果。本周不妨把自己「硬」起來，理直氣壯的溝通，能讓你自己的專業能力在工作上帶來有不錯的成就，本周是個頗能發揮自己的時期，只要抓到機會就別客氣，好好讓主管長官看見你的努力！

獅子 7.22~8.22

本周獅子座愛情宮位中得到吉星灌注的正面能量，單身者桃花朵朵開，你不妨多出沒一些文藝氣息濃厚的環境，例如圖書館、誠品、展覽館等地方，將有機會與你夢想中的理想對象巧遇，還能開啟你文青的氣質，對於想提升魅力的獅子來說會是一大福音，感情上情人就是你最強貴人，能為你指點工作迷津帶來賺錢靈感！

處女 8.23~9.22

得到水星福澤的時間還沒太久，這周又面臨水星出走的時刻，對處女座來說難免將走入一段心情起伏不穩的時間點，這周不論工作或是生活上，穩住陣腳就是你最重要的一步棋，放下患得患失的心情態度，自然能走出迷離區。感情上從現實面的角度切入，將可能讓關係出現變化，不管是好的或是壞的變化都需要一段時間適應。

天秤 9.23~10.22

太陽在本命宮位中恆定的發射出光芒與熱度，這對所有天秤座而言，都是件值得慶賀的好消息，這段時間除了職場上能逢凶化吉之外，感情上面某些考驗與難解的問題也將出現迎刃而解的曙光，年底能不能有加薪、升遷的機會很可能就看你此時的表現了！而這周天秤感情上也會出現利多，關係能否進一步，此時會是關鍵！

天蠍 10.23~11.22

暫且擱下起伏不穩的心情，天蠍座新的月分即將迎來不同的心境轉換，這周將有一連串的新任務和工作，生活不僅多了一點考驗，也激發你與人一較高下的企圖心，生活不但充實也更刺激帶勁！不過當心天王星逆行影響，將很容易在想法上鑽牛角尖，某些現實生活中的壓力更很可能讓你情緒起伏過大，容易遷怒到無辜的人。

射手 11.23~12.21

既然是風和日麗的好時節，射手就別宅在家了！近期的你有著不錯的外出運、海外旅行運，如果覺得待在家裡特別煩躁，就不妨出門參加朋友聚會，你的好人氣會讓你備受注目，與貴人的緣分也許就在不遠處。值得注意的是此時單身射手格外易發生NG情境劇，或是因沒有好好把握，錯失了難得的機會。

摩羯 12.22~1.19

對摩羯來說這周的你整體運勢平平，表現不甚亮眼，沒有消息就是好消息！不過令人感到開心的是近期摩羯桃花運勢上將出現比較大的變化，單身的近期若能提升人際，就有機會在種種邀約的活動中遇見適合的對象，有對象的最近則要多關心你的情人，別因為忙碌就疏於照顧，在爆發感情危機前最好先弭平禍災。

水瓶 1.20~2.18

整體運勢穩定中藏有小小的凶險與變化，除了順其自然、跟著運勢走之外，水瓶也要提升自我雷達的敏銳度，在事情變得棘手前先退開，才能避免公親變事主，惹來麻煩事。而感情上則小開紅盤，先前平淡後頭卻能幸福收場，與情人之間感情大大回溫；單身水瓶除了小有豔遇外，桃花將接連不斷，機會大增喔！

雙魚 2.19~3.20

雙魚座刻意保持低調下，這周表面上看似風平浪靜，但其實藏著小起伏，特別是感情上的某些變化將引發連鎖式的影響，此時感情上有不夠專心的問題，對情人少了同理心、多了野蠻任性的行徑，讓彼此相處都感覺太好受。而還沒有戀情的單身魚，這段時期的桃花運勢不降反升，某些出乎意料的邂逅讓你內心小鹿雀躍不已。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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