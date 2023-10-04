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12星座10月運勢！處女偏財中獎機率超高、雙魚微笑比言語更有力量

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

本月大致上仍維持在木、土、天、海四顆遠行星逆行在十二宮的狀態裡面，當火星、冥王星四分相伴隨的時候，人就容易出現一些淺暴力式的對待，比如說我忘記你、你沒忘記我，連名字都說錯，容易在公司裡你說我、我說你，家人、朋友裡面互相忽略、冷落，當土星、金星把命盤一分為二的時候，照理說這些苦難也會在本月轉化成指引你道路的光明燈，只能說是充滿矛盾的月份。

牡羊座 3.21~4.20

本月份要小心，有時候會因為偶爾的大意，把你要面對的事情想小了，這麼一來很多的粗心大意就會出現，工作上要時時刻刻提醒自己小處謹慎，大處就不容易出錯，有時候面對自己的生活，要知道哪些事情做不到，會比知道自己能做哪些事情來得更重要，交朋友一定要慎選，哪些朋友對你有實質面的幫助，再花時間去親近他們，這也提醒著你，公關交際上花錢稍微過多，請花在刀口上，慎選人這個月的運勢就能成功。

金牛座 4.21~5.20

本月月中起小人是絕對不會少的，當面臨一些對你不懷好意的敵手時，不要明著對衝，陰暗的手段雖然不是那麼的好聽，但也的確是你需要修練的職業技巧，也比較容易獲勝，這提醒你表面不要露出太多的情緒，有時候對待人，無論好人、壞人，小小的微笑，就能大大地增進人與人之間的感情，一定要注意這環！生活裡家人和你常常會起衝突，擺平他們的心事就等於是自救，一定要讓他們有好心情對你來說比較好，投資部分記得富貴險中求，有很多的機會可以擴大規模，跨界交流一定要多去參與。

雙子座 5.21~6.21

本月份心事有點多，腦筋老是想東想西的做不了決定，這會拖延你做事情的進度與動力，記得不需要為模糊的未來擔憂，應該為清楚的現在而努力，有時候很多事情是簡單的，只是你想多讓它變複雜了，調整自己清楚的思緒就很重要，生活中要慎選好朋友，有些朋友對你可以是一些思考上的幫助，這些智囊團是非常重要的，你一定要讓他們匯集到你身邊，感情部分要對一些勾勾纏的事情快刀斬亂麻，更能自救。

巨蟹座 6.22~7.22

吃得苦中苦，方為人上人，提醒巨蟹座認真對待每一件事，因為潛能的發揮往往都來自於對困難的反擊，所以自己要硬起來，給自己設定假想敵跟目標，那麼才能更上一層樓，但跟人相處時，這種劍拔弩張的氣氛則要讓它緩和下來，讓自己寬容一點去對待人，當你給別人容錯空間大一點的時候，人家喜歡你的程度會高一些，所以提醒巨蟹座，嚴肅對待事情，寬容對待人，特別在感情上，公關場合要特別注意，也許屬於你的桃花對你有正向幫助的時候，你應該好好經營。

獅子座 7.23~8.22

本月份金錢上有所起伏，你的用錢專業度會影響它是往上升還是下降，所以要稍微控制你的生活支出，細心規劃理財，沒有什麼其他法門，做好比例原則，穩穩賺一些利息最實際，很多方面應該自己要去做功課，在生活中面對工作、面對自己的理想，其實有時候人最可怕的事情就是失去熱情，當你對眼前的事情只是照本宣科的做，卻沒有感覺、興奮度，那你就沒有高度，所以獅子座如何在生活中想起自己的理想，培養自己的積極度就非常重要，這時候你的朋友、另一半都會是你的動力來源。

處女座 8.23~9.22

本月份在工作上自己的想法多，身邊人的意見也多，當在討論的時候，記得在說服別人之前，一定要在心裡先說服自己，這樣的企劃力才有足夠的力道，在生活裡面多充實自己是絕對沒錯的，本月份學習運、考試運很好，面對工作的時候拓展客戶也絕對是你很重要的一環，偏財領先的這個月份，凡是與錢、運氣沾上的事物，你撩下去摸幾把機率就是比較高，要去買樂透、抽獎或是股市，又或旅遊的時候到賭場走走，大數據的好運就能帶給你，千萬別放棄試一試的機會。

天秤座 9.23~10.22

本月桃花多多，但好壞參半，當有人靠近你的時候，先搞清楚目的性再接觸、發展關係會比較好，生活中有一些雜事會找上你，好好處理可以經營出一條友誼之路，在工作裡，好的對話就是能找出機會去提出不同的想法，歧見如果經過討論、整合，就會有更多人的思想灌入其中，做出的力道就更大，成果就更好，受益於別人很多的這個月份，如果開啟與人合作，錢就會有新路，另外可試著多塑造自己的好形象，多元的手腕可以帶來的好處多多。

天蠍座 10.23~11.21

本月不時會出現一些小困難，但每過一個就等於過了一小關，只要願意跟問題相處久一點，就容易理解、也容易看得清，就更能找出解決之道，這是提醒你要有耐性，多參考別人的做事方式，多與人交談，絕對有利於你，人際之間就把它看作是愛情，保持幽默感並且平心靜氣的相處，一切都能改善，做事時一件事情記得多從不同角度去切入，你就會出現不同的詮釋與做事方法。

射手座 11.21~12.21

本月份愛情上平靜如水，保持恆溫就是一件好事，生活中與家人、朋友的相處都不會帶給你太多心情不好的事，那你就淡淡的處理好關係就好，收入部分並不會受影響，安穩無虞，關鍵在於如果可以改變一些方式，比如換跑道，或是小一點的改變商品項目，或是改變你的目標銷售族群，錢就有辦法變得更多，在跟人相處之間記得少一點預設中的期待，你對人的關懷就會更自在。

摩羯座 12.22~1.20

這個月份頭尾是賺錢的好時機，把全部的精力都要記得放在上面，如果你想要桃花就要抓緊月中可以經營的機會，跟人相處會是最大的問題，多聽、多看、少說話，任何對象，舉凡是工作面或是感情的，特別是面對客戶，只要多用點心，確認過眼神就會知道是不是對的人，很多事情殺雞焉用牛刀，不一定都要自己出馬，能委託給別人，請別人幫你做的，何樂而不為，所以經營出自己的團隊，或工作上站同一陣線的人非常重要。

水瓶座 1.21~2.20

本月感情層面要像談合作，你公平的對待別人，別人才會用更好的熱情回饋於你，唯有你先出手才有可能得到你想要的，所以做任何事自己的目的性要先想清楚，不要恣意妄為隨便做，在跟人的相處之間，自己要塑造出一種友善的氣氛，因此你的態度表情非常重要，記得放下小處的堅持能讓事情的走向出現分岔的變化，而有了這些轉彎，接下來通常就會出現更好的變化。

雙魚座 2.21~3.20

本月份是小確幸的月份，在感情、交友方面都能得到不錯的收穫，記得隨時微笑有時候會比言語更有力量，這是提醒你，有時候廢話不用多，一點表情的改變就能讓你感覺更好，如果你真的要開口講話時，什麼場合記得說什麼話，得體的表達會左右本月你很多關鍵時刻，當你感覺到可能會衝突的時候，也要會繞彎兜圈，適度的避重就輕，聰明的善用語言就能無往不利。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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