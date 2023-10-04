到新光三越DIAMOND TOWERS逛香水！5個全台首發香氛品牌一次網羅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

位於台北東區的新光三越DIAMOND TOWERS雖然試營運時間未定，但亮點之一就是擁有6個全台首發專門店與獨家品牌，包括LOEWE Perfumes專門店、TRUDON專門店、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ專門店、G.ARMANI香氛專門櫃。總香氛品牌則多達10幾個，實在太讓人期待！

新光三越DIAMOND TOWERS

2023年最讓人期待的百貨盛事就是新光三越全台第15家、台北第8家分店、也是最新一代店型「DIAMOND TOWERS」開幕！

商場座落於高達31層樓耀眼雙塔建築，一館與二館的一至四樓都有鑽石切割面概念的大片落地窗，讓整個空間通透，還帶有高質感的魔幻氛圍，猶如一顆閃閃發光的鑽石，呼應其名。

定位在「台北最時髦的社交中心」的DIAMOND TOWERS，裡頭的美妝品牌當然極有看頭，特別是香氛陣容更讓人眼睛一亮！一口氣延攬5家全台獨家香氛專賣店，共帶來5個首發品牌。

專賣店1.潮流香氛選品店10X全台首店

10/10集團繼10/10 Apothecary、10/10 Hope後又一力作！

「10X」主打以獨到眼光精選風格鮮明新興小眾品牌，首波主打五大品牌，其中香氛類包括：

來自韓國的BORNTOSTANDOUT

強調解放傳統社會規則，用香水展現自我、不受拘束。

源自法國的MATIERE PREMIERE

將「優異的原料」視為核心，每款香水皆以珍貴的單一香材為主角，輔以其他香料來烘托，每款香水最多只使用五種原料，綻放原材料真實自然之美。

Maison Margiela香水也買得到！

專賣店2.MALIN+GOETZ全台首間形象店

古老藥房裡販售著酒品、香料和藥草們，佛手柑、苦橙、岩蘭草、蘭姆酒與珍貴的香材被貯存在玻璃瓶罐，並列在藥櫃層架上，等待被藥師取用。MALIN+GOETZ在2004年紐約雀兒喜區（Chelsea）首間旗艦店創立時帶入了這樣的意象，成為品牌簡潔的藥房設計風格，保留至今，現在也出現在全台第一間品牌形象店當中。

一入店，右邊牆面的大麻草綠與整排白色壁架相呼應，是品牌的藥房設計風格。此區展示護膚保養產品，無論是湛藍瓶身的高效臉部保養或是白瓶的經典保養系列，都可以找到最適合個人的1+1保養組合。

左邊金色區域則是首次引進全球形象專門店獨有的香氛黃銅展示櫃與立體香氛燭盒拚圖牆面。適逢草莓全系列新上市，以三色燭盒拼貼出草莓意象。

形象店獨賣商品

MALIN+GOETZ這次也有幾項商品是新光三越DIAMOND TOWERS專賣店獨賣，值得搶先入手。

1.胡荽葉潤髮乳

容易沖洗的天然胡荽葉萃取物有效滋潤髮絲，溫和地調理髮絲更易於梳理，為各種髮質和頭皮類型提供保濕。

2.基礎護膚旅行組

內含從頭髮、臉部到身體肌膚的洗沐保養產品，旅行期間提供完美的1+1溫和清潔、高效保濕。

臉部：葡萄柚潔面膠30ml＋維他命E臉部潤膚乳30ml

身體：佛手柑身體潔膚露30ml＋維他命B5身體潤膚乳30ml

髮絲：薄荷洗髮露30ml＋胡荽葉潤護乳30ml

3.限量蘭姆酒巨型蠟燭

靈感來自包浩斯的經典桌燈Bauhaus lamp並巧妙結合了上個世紀老藥房中的研缽與杵。點燃三盞純棉燭芯，讓起居生活完全地被包覆在佛手柑清脆、蘭姆酒的暖香和牛奶的柔軟氛圍中。

4.佛手柑香氛蠟燭

明亮的香氣，最初的提振明亮漸變為舒緩閒適，充分展現了盛開的柑橘園的豐沛多元，深具層次、活潑的氣息。

5.岩蘭草淡香精

捨棄了岩蘭草香水常有的沉重煙燻氣味，將清新大地香氣再度昇華。猶如剛摘下的潔淨草香＋柑橘果皮的明亮香氣，搭配美味的芹菜籽、琥珀＋癒創木添上和暖氛圍，感受大地環抱的豐盛、魄力。

前調：義大利佛手柑、荳蔻 + 柑橘

中調：小非洲苦橙、芹菜籽 + 白鳶尾

後調：海地岩蘭草、琥珀 + 癒創木

專賣店3.LOEWE Perfumes全台首發精品香氛概念店

秉持品牌藝術家精神，集結男香、女香、家居香氛一系列工藝創作。

專賣店4.Cire Trudon

法國瑪莉皇后跟拿破崙都著迷的香氛品牌，是世界上現存最古老的香氛蠟燭工坊，擁有400多年歷史，為法國凡爾賽宮及皇室御用，品牌更以歷史故事為靈感創造彷如藝術品的經典商品。

專賣店5.Giorgio Armani全台首間亞曼尼香氛專門櫃點

獨家打造全台首間亞曼尼香氛專門櫃點，承襲亞曼尼低調優雅的黑色鏡面裝潢，感受高訂香氛體驗。

從玩香專家最愛的ARMANI／PRIVÉ收藏、寰遊系列，還有帶著迷人異域東方故事的一千零一夜系列，到今年話題最火熱的高級訂製淡香水花園系列，把各種珍稀原料、奢華氣味幻化成隱形高級訂製服，收入瓶中，呈現一個個令人深陷的迷人故事。

推薦商品：亞曼尼高級訂製淡香水花園系列-精巧香氛組

亞曼尼高級訂製淡香水花園系列不只是亞曼尼先生旅行帶回的珍藏回憶，更是讓全世界都傾心的香氣。

歡慶亞曼尼香氛專門櫃點開幕，全台獨家首賣「亞曼尼高級訂製淡香水花園系列-精巧香氛組」內含：蘇州牡丹、米蘭玫瑰、東洋茉莉、香格里拉茶園、巴比倫香根草五款高訂香氣。小巧精緻的設計，像是照了縮小燈一樣，把高訂香變成超小巧的瓶身，標誌性的鵝卵石造型瓶蓋、精緻簡潔的透明瓶身，蘊含滿溢著自然的珍稀氣息，一字排開讓人忍不住驚呼太可愛！

蘇州牡丹：走訪中國體驗高貴牡丹與柑橘的優雅香氣味餘韻綿延

東洋茉莉：日式庭園中高雅清香花卉交織極富清新禪意

米蘭玫瑰，用女人柔美疊加義大利檸檬更舒心

巴比倫香根草：親自感受俄羅斯巴比倫香根草喚醒五官，冰川下的辛香豆蔻香檸撲鼻而來的綠意震撼

香格里拉茶園：傳奇玉龍雪山上的煙燻紅茶、鮮嫩綠嫩芽，品一口繚繞不去的醉心茶香氣味

另外，其他香氛品牌還有

1.迪奧香氛世家：最齊全的高級訂製香氛、絲巾專賣店。

2.AESOP：深受文青喜愛的澳洲護膚香氛品牌。

3.Le Labo：時髦人最愛香水。

4.JO MALONE LONDON：送禮首選的英式優雅英倫香氛品牌。

5.Bulgari寶格麗香氛獨立專櫃

櫃點位置：新光三越DIAMOND TOWERS一館二樓。

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