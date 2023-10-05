全新小眾選品店「10X」登場！5個獨家品牌＆必買明星商品一次看

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10/10集團旗下全新香氛美妝策選通路「10X」2023年正式登場，首間店就在台北東區新光三越DIAMOND TOWERS！一口氣帶來韓國香水BORNTOSTANDOUT、法國香氛MATIERE PREMIERE、美國比佛利山莊家飾L'Objet、瑞典精品口腔護理品牌Selahatin、瑞典家居保養act of caring等獨家品牌。

全新小眾潮流選品店10X

早先就有耳聞10/10集團即將帶來第三個選品品牌，現在延續10/10 Apothecary、10/10 Hope高質感選品標準的「10X」終於在2023下半年正式登場！

10X名稱中的「X」象徵突破知識邊際、擁抱想像力的嶄新視野。致力於關注全球當代潮流，發掘新興小眾的香氛、美妝保養與居家美學品牌。

首波上市獨家品牌包含：解放傳統社會規則的韓國香氛品牌BORNTOSTANDOUT、以浪漫製程重新詮釋香水新視界的法國香氛品牌MATIERE PREMIERE、發跡於美國比佛利山莊的潮流藝術家飾品牌L'Objet、引領口腔香氛革命的瑞典精品口腔護理品牌Selahatin、實踐環境永續理念的瑞典家居品牌act of caring。

10X全台首間專櫃選址於新光三越DIAMOND TOWERS。

來自韓國的BORNTOSTANDOUT

這個專精於香氛的韓國品牌很有個性。品牌認為現代人出生就被許多框架束縛，逐漸習慣活在由普世價值定義出的社會裡，害怕變得與眾不同、壓抑自己內在的慾望。BORNTOSTANDOUT認為應該主動提升自我意識，並且反對使用單一框架限制每個獨特個體的自由發展。

BORNTOSTANDOUT香水瓶設計靈感來自於朝鮮白瓷酒器（玉壺春瓶），乾淨的純白色搭配圓潤優美的瓶身弧線，比擬古代君子純潔高尚的精神世界；但大膽透過戲劇性的鮮紅色書寫品名，象徵品牌在現今社會對於傳統框架的挑釁與反動，解放受到捆綁、壓抑已久、深藏在每個人心中的慾望火種。

旗下每款香水皆與不同的國際知名調香大師合作，風格迥異卻完美體現品牌尊重多元和擁抱差異的精神。

推薦商品：DGAF關我X事淡香精

充滿野性的自由標誌，開場由清新的佛手柑與鼠尾草高聲為個人主義喝采，中後段透過玫瑰的柔美與零陵香豆的溫暖平息尖銳的氛圍，讓香氣更加平易近人。超越性別、種族、年齡，運用溫度對各式香材揮發程度的影響，在不同體溫上展現不同面貌，恣意化作獨有的自我風格。

法國香氛品牌MATIERE PREMIERE

由調香師Aurélien Guichard創立，品牌名稱為英文「raw material」，帶出調香師將「優異的原料」視為核心的創作理念。MATIERE PREMIERE每一款香水皆以珍貴的單一香材作為主角，輔以其他香料來烘托，每款香水最多只使用五種原料，採循環香調作用，綻放原材料真實自然之美。

創辦人暨調香師Aurélien Guichard成長於家族七代皆投身香氛事業的香氛世家， 從小在香水之都格拉斯的玫瑰和茉莉花田中長大，而後進入調香領域指標名校Givaudan School，並於25歲開始調香職業生涯，接連為時尚品牌創造出聲譽卓著的經典作品。

MATIERE PREMIERE在格拉斯當地擁有專屬植物莊園，Aurélien更是全球唯一一位親自種植百葉玫瑰的調香師。這在某種程度上回歸於傳統，重新演繹香水在上個世紀所追求的傳情詩意。

MATIERE PREMIERE香水含有85%至92%天然成分，素材來源包含親自經營的植物莊園，以及揀選世界各地有機生產、道德採購的優質原料，並且拒絕使用著色劑，貫徹綻放原材料真實自然之美的使命。

推薦商品：百葉薔薇淡香精

以「鋪天蓋地的玫瑰」為初始概念，主要成分法國百葉玫瑰純露，取自於MATIERE PREMIERE品牌經營的有機農場。結合獨創手法，採用世界上最高濃度的百葉玫瑰原精，使用藏紅花與牙買加粉紅胡椒精油，強化玫瑰明亮、辛香的一面。再以廣藿香精油和安達盧西亞岩薔薇原精，顯現深層木質香息。

美國比佛利山莊的潮流藝術傢飾品牌L'Objet

L'Objet由成長於以色列的名室內設計師Elad Yifrach創立，他在比佛利山莊執業時，服務對於品味最為挑剔的客戶，並意識到市場上缺少兼具奢華美麗與精湛工藝和實用性一體的家飾，因此決心創立品牌。

L'Objet每個系列的靈感都源於師Elad旅行途中偶遇的啟發或是受到合作對象啟迪的綺想。為了向偉大的工匠致敬，L'Objet作品皆為手工製作，始終堅持採用頂尖材質，例如法國利摩日瓷器、鍍24K金、施華洛世奇水晶等，確保品質和藝術感難以超越。

L'Objet眾多的系列作品中，與美國雙胞胎藝術家Simon Haas與Nikolai Haas合作推出的「HAAS BROTHERS 小怪獸系列」堪稱經典之作。

▲L'Objet與美國雙胞胎藝術家Simon Haa與Nikolai Haas合作推出的「HAAS BROTHERS小怪獸系列」。（圖／10X提供）

小怪獸的造型充分展現出HAAS BROTHERS擅長將自然環境與想像世界中的奇幻生物結合為獨特靈感來源的創作手法，打造出一系列充滿玩味創意的傢飾與藝術雕塑。兼具最高品質的裝飾與實用功能，這些值得珍愛的物品， 使日常時刻變得令人難忘，普通事物變得非凡。

推薦商品：哈斯兄弟獨角獸香氛蠟燭

這款香氛蠟燭以手工倒入瓷質容器中，搭配精緻的24K黃金，展現出獨特的品味和深度。蠟燭香氛由法國調香師Yann Vasnier創作，以美國莫哈維沙漠為靈感創造出專屬香氣，乾燥木質與新鮮綠色植物的主香調，沉浸在猶如置身於沙漠綠洲之中清新乾爽的自然氣息。

瑞典精品口腔護理品牌Selahatin

這個品牌誕生於一場危機之中，創辦人Kristoffer Vural在30歲之前曾中風，使他的感官對於氣味和味道更加敏感，並產生了將兩種感官自動相伴的聯覺反應，他開始將氣味和味道視為顏色這段時間，他看待世界的方式像是透過一個灰色鏡頭，於是顏色和日常儀式變成他逃避現實的方式，他也在此刻意識到生活當中的小事對於幸福感有著深刻的影響。

有感於市面上的口腔護理產品在外觀上一成不變，氣味上也大抵是薄荷香味，並被大品牌壟斷，因而激起了創辦人想要改變現狀的決心，這也是擇口腔護理為關鍵產品的原因。Selahatin的品牌核心認為日常微不足道的瑣事（例如刷牙），都可以改變成為促使美好回憶和激起日常火花的一刻。

創辦人同時擁有瑞典和土耳其血統，從小在多元背景下成長，「Selahatin」正取自創辦人爺爺的名字。產品的香調帶有溫文儒雅的北歐氣質，也交融著土耳其東方感的大膽濃烈辛辣氣息，形成獨樹一幟的風格。

推薦商品：潛逃者牙膏

品牌創辦人KristofferVural：「潛逃者是Selahatin的精髓。我希望人們使用這款牙膏時能暫時忘卻現實和日常的煩囂，被帶入這個神奇的幻想世界」。潛逃者代表普通和非凡之間更完美的結合，融合細緻但鮮明的肉桂、豐盛的杏仁、奢華的葡萄柚、多汁的苦橙和被陽光灑過的橙子，以及清涼的薄荷。

瑞典家居保養品牌act of caring

瑞典家居保養品牌act of caring珍惜生活環境中的物件，讓它們能夠使用得更久、減少浪費。品牌採用全天然的成分與原料，針對不同材質的家具研發出對應的清潔及保養程序，打造家具專屬的「護膚流程」。

act of caring產品在瑞典的一個小型工作室當中製造，堅持選用天然、純素和可生物降解的成分，確保進行家具清潔以及護理的過程中，不會對雙手肌膚、味覺與嗅覺造成過度刺激，同時以純淨的成分保養珍視的家具進，力求維持材質的最佳狀態、避免家具因為受到化學製劑的破壞而減少使用年限。

推薦商品：大理石／石材清潔保養組

act of caring 大理石／石材清潔保養組內含：大理石／石材清潔噴霧200ml、大理石／石材養護蠟80ml。

10X全台首店詳細資訊

地址：台北市忠孝東路三段268號2樓（台北東區新光三越DIAMOND TOWERS）

10X官網商店：www.1010x.com.tw

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