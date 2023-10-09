蔡依林7大保養心法　「沒有完美，只有更好的選擇」不羨慕18歲的自己

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

43歲生日，蔡依林的願望將身體健康擺在第一位，再來就是希望自己開開心心，笑口常開，當然也希望自己能夠心想事成，由她的生日願望來看，其實她是相當注重養生的，對自己的體態管理也非常嚴格，因此長年下來不但養出漂亮緊實的身型，整個人的狀態根本宛如少女般青春充滿光采，現在就來看看她的養生秘訣：

蔡依林完美保養秘訣

1：簡單保養，不過度護膚

Jolin近日出席資生堂Elixir怡麗絲爾代言人記者會，展現不可思議的肌膚好狀態，Jolin也分享她的保養哲學，除了日常的規律運動、健康飲食外，她很堅持「簡單保養，不過度護膚」，掌握基礎「清潔」、「保濕」、「防曬」三原則，Jolin表示，最近的保養新歡是新上市的怡麗絲爾「膠原A醇超導抗皺精華」，不但會使用在嘴唇、指緣，當眼周肌膚乾燥時，更是會拿來當眼膜厚敷，特別偏愛這種多用型的效率保養。

2：充足睡眠氣色愈好

笑稱自己是「人間睡美人」十分堅持徹底的休息、心情的環保！她表示，如果可以的話，幾乎每天都會在11點前上床睡覺，就算家中朋友未離開，她也會開始進行做些睡前凖備的工作，包括卸妝、清潔，此時朋友通常也會有默契的離開，Jolin覺得睡眠充足，心情就會好，也更能加乘肌膚的澎彈光澤。

3：沒有完美，只有更好的選擇

Jolin分享自己的美容金句：「沒有完美的人生，只有更好的選擇。」她覺得在保養選擇上也是，沒有最完美的，找到更好、更適合自己的保養品才是最重要的。充滿自信的她表示：「我不會羡慕18歲的自己，因為現在就是最好的！」

4：每天喝足2800cc的水

蔡依林曾在訪談中提及自己每天一定會做到的事就是，喝很多的水！蔡依林認為喝水可以提高代謝，因此她出門都會帶著保溫壺，每天喝足2800cc的水量。

5：長年運動習慣

蔡依林非常喜歡運動，她喜歡的類型也多樣，像是健身訓練、跳舞、騎單車和打羽球等等，運動能夠加速身體的新陳代謝也能塑型，讓身型曲線更完美，因此在她的身上是完全看不見任何贅肉的！不過她也提到，如果非常非常疲累她是不會逼自己一定要去運動的，反而會逼自己休息，讓身體儲備好體力迎接下一次的挑戰。

6：不熬夜睡前拉筋

為了讓自己的生活更規律，蔡依林堅持早點睡，然後會在睡前拉拉筋放鬆一下肌肉，不但能夠增加肌肉的彈性，讓身型曲線更纖長，也能促進血液循環，進而讓代謝提升。

7：健康飲食

以前的蔡依林為了維持纖瘦身型只吃過水食物，近年來她更注重營養均衡，除了減少對糖、鹽的依賴，增加蛋白質的攝取，所謂的地中海飲食法，就是在每餐減少吃紅肉和加工食物，多吃蛋奶、深海魚類、蔬菜和穀物，長期下來可讓自己的飲食更健康，營養更均衡。

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