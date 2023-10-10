簡單4重點打造NewJeans清純高級感妝容　「自然系眉毛」決定第一印象

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓女團NewJeans自出道以來就是熱門話題，青春感的妝容也深受大家喜愛，究竟如何以妝容展現出這股活力四溢的韓風呢？其實只要調整這幾個關鍵部位就能擁有這份乾淨高級感，讓我們一起來分析NewJeans成員們的妝容吧！

決定第一印象的重點：眉毛

能夠決定第一眼感覺的就是眉毛，NewJeans風格以自然清新為主，因此眉毛的塑造也以自然簡潔為原則，眉頭平順至眉尾微微的弧度，濃密有毛流感、圓潤不明顯的眉峰，比髮色稍淺但不突兀的毛色，這就是打造自然妝感的關鍵！使用深棕色或中褐色的眉筆或眉粉輕輕填補眉毛，讓其呈現出自然立體感，最後可以用透明眉膠固定眉毛，使其保持整天的完美狀態。

眼妝、腮紅輕重的比例

當妝容著重在臉部中央時，可以分為眼影和腮紅上下部分兩種不同效果，重點在上眼影時也會同時加強睫毛搭配打亮，這樣的妝容氛圍偏華麗成熟；如果是強調腮紅的話，則是將眼妝保持乾淨，就會顯得純淨有少女感！

輕盈有活力的唇妝

NewJeans成員們的唇彩都偏清新感也很圓潤，唇部中間漸層的咬唇感再加一點點光澤感，讓整體妝感更顯年輕、很輕盈！建議選擇粉橘色或裸色調的唇膏打底暈染後再疊擦1-2層，讓整體妝容看起來自然又活潑，粉橘色有少女感而裸色系則顯得優雅柔和，若想突顯唇部，可以在中央輕輕點上少量的光澤唇蜜，讓唇色更有層次感！

和諧的色彩氛圍

NewJeans的妝容色彩大部分都以清淡色彩，再搭配繽紛活力的服裝，這樣互補看起來才有乾淨又溫柔的高級質感，不會太過豔麗也能維持整體色調的和諧感，避免出現突兀的感覺。當你掌握了眉毛、眼妝腮紅和唇妝的關鍵技巧，就可以輕鬆打造出展現NewJeans風格的完美清新妝容！

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