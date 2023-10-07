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李寶英44歲比出道時更美！5個好習慣養出防腐美肌　全家福照超幸福

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

南韓女演員李寶英今年是和老公池城結婚十周年，日前她在IG貼出一家四口的全家福，幸福模樣羨煞旁人。出道20年的她擁有「最強皮膚美人」的稱號，絕佳膚況和成熟韻味，讓不少網友認為李寶英比出道時還美！

李寶英

由模特兒身分出道的李寶英演出過不少人氣韓劇，像是當年和李鐘碩共演的《聽見你的聲音》，優雅狗血劇《我的上流世界》和今年初的職場復仇劇《代理公司》等。2013年和同樣也是南韓知名演員的池晟共結連理，兩人感情好但平時也算是低調，但今年結婚十周年，李寶英特別在開通不久的instagram貼出一家四口的全家福，也接受韓媒採訪大談家庭和婚姻生活，幸福模樣羨煞旁人。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

李寶英的絕佳膚況也盡顯在畫報中，在韓國擁有「最強皮膚美人」稱號的她過去就曾上節目分享自己的保養習慣，不少網友甚至拿2013年拍攝《聽見我的聲音》時的照片比對，直呼李寶英好像現在更美了！有哪些保養習慣是她一直維持的呢？一起看下去。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

李寶英保養習慣

1.物理性防曬

首先就是一年四季都要做的防曬，李寶英分享因為自己的肌膚較為敏感，在選擇防曬時會以物理性防曬為主。一年四季就算是陰雨天也都會做好日常的防曬，徹底的杜絕紫外線，防曬黑、曬老更防止斑點產生。

▲李寶英 。（圖／翻攝自IG）

2.私下拍攝都淡妝

有看過李寶英或是有追蹤她的人應該都知道，李寶英不管是上戲或是私下的妝都非常淡，除非有特殊需求否則不太畫濃妝，休息時甚至是只擦防曬的。減少肌膚的負擔，也讓皮膚能盡量有足夠的休息時間。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.徹底卸妝

不管有沒有上妝，李寶英都還是會徹底的清潔，不管是防曬或是外出工作整天空氣中的灰塵等，都需要仔細的清潔，才不會影響肌膚狀態。因為是比較敏感的膚質，李寶英也會挑選適合的清潔產品。

4.泡澡助循環

許多女星都有泡半身浴的習慣，李寶英也不例外。每天都會準備約40度的溫熱水泡澡10－15分鐘，而半身浴對身體有不少好處，據說這個方法可以讓從心臟流出的血液1分鐘內完成體內循環並回到心臟，許多韓國女生都非常喜歡。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.按摩消水腫

在清潔結束後，李寶英也曾在採訪中透露會在保養時進行臉部和身體的按摩，幫助消除水腫，也讓膚況更加緊實，是維持多年的習慣，也能療癒放鬆身心。

▲李寶英 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 李寶英, 保養

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