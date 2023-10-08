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(G)I-DLE小娟內雙貓眼妝怎麼畫？彩妝師公開教學　浮腫泡泡眼也適用

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

(G)I-DLE田小娟作為韓國女團的一員，以其獨特的風格和迷人的外貌吸引了眾多粉絲的關注。更是以一雙超有魅力、令人印象深刻的內雙貓眼，成為她妝容的一大特色。專屬化妝師親授打造這款迷人的內雙貓眼妝容，內雙、浮腫泡泡眼人必學。

長期負責(G)I-DLE彩妝造型的Haemin老師在小紅書親自示範了小娟的妝容。

1.內雙貓系眼妝

Step1.彩妝師提到其實單眼皮或內雙眼皮更適合畫貓系妝容！先用眼影專用打底膏防止暈妝，選擇一款藕粉色眼影大面積刷在眼窩，達到眼皮消腫、更深邃的效果。

Step2.混合淺棕色後給下眼瞼打底、畫出臥蠶範圍，扁頭刷勾勒臥蠶線的陰影。

Step3.粉棕色加深眼尾「ㄑ」輪廓，為了更好呈現貓系眼妝，深棕色眼影加強眼頭小三角、畫出上翹眼尾，往前暈染眼尾眼褶內，再向後畫出眼尾小三角，這樣貓眼的形狀就出來囉。

Step4.最後用一把乾淨的刷子暈染眼影分界線，讓眼妝更乾淨，這樣眼影部分即完成。

Step5.接下來進到眼線，在畫眼線前先拿棉花棒輕輕擦拭眼瞼上的油脂，減少油脂暈妝。

Step6.利用眼線筆或眼線膠貼著下睫毛根部畫眼線，在上眼瞼根部往後上揚眼線，如果想強調眼型，畫細細的內眼線同時也可以讓雙眼看起來更加有神。切記不要全包眼線，這樣會讓眼睛看起來反而太重，下眼線畫到瞳孔下方後用棉花棒往後自然暈染，留一個空白讓雙眼看起來更自然！

Step7.使用睫毛夾將睫毛翹曲，刷上第一層黑色睫毛膏，使睫毛看起來濃密捲翹，可以用假睫毛加強在瞳孔上方處，放大雙眼也能讓眼神更銳利，記得最後再用睫毛膏疊刷一層和小鑷子整理根根分明的睫毛！

2.自然溫和眉毛

由於眼妝部分較重，眉毛的部分可以畫成微彎的弧度，注重眉毛的自然感，因此可以選擇一款顏色與髮色相近的眉筆或眉粉，填補眉毛，保持自然的弧度。

3.韓系自然咬唇妝

選擇一款裸色或粉色系的唇膏或唇釉，輕輕塗抹在雙唇暈染打底，再選擇一款偏玫瑰桃色或梅子色調在嘴唇內中央，顯白同時能打造高冷的氛圍！

4.腮紅與修容

可以根據個人膚色選擇一款適合的腮紅，輕輕掃在雙頰上擁有好氣色，灰棕色輕掃在眼窩和鼻樑連接處，讓五官看起來更加立體，最後別忘了也在臉頰上點上與小娟相同的特徵痣！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, (G)I-DLE, 貓眼妝

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