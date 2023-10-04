「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人





▲「最有潛力變女強人」星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@JTBC）

記者鮑璿安 ／台北報導

能力無關性別，有些女性無論是在職場或是生活中都能展現自己的魅力，獨立自主不受人影響，完全綻放自己的光芒，以下就公開「最有潛力當女強人星座Top 3 」，自己就能成就大事！

Top 3 牡羊座

牡羊座最厲害之處就是無時無刻充滿活力，一旦有了目標就不會只是嘴上說說，她們積極不怕困難，而且在團體之中更能夠展現自己強烈的領導能力和決心，再加上牡羊座討厭不切實際的幻想，甚至會直截了當把做白日夢的人叫醒，所以身旁的人也容易被她們這股正能量所感染。

Top 2 摩羯座

摩羯座的女性獨立自主早就不是秘密了，她們非常實際務實考慮到自己真正需要什麼，而且會誕生強烈的事業心朝著目標一步步邁進，甚至讓身邊的男性都佩服不已，摩羯座更受不了比自己廢的另一半，走到哪裡都可以當女王，簡直是麵包和愛情全都要的女強人。

Top 1 獅子座

只要是獅子座想追求個人目標，就會毫不留情把過程中所有絆腳石都踢開，而且就算愛情出現在面前，獅子座還會考慮一下，因為在她們世界裡，完全是事業擺第一愛情擺第二，她們渴望成功，並願意為之努力奮鬥，認為只有自己獨立了，生活才可以過得舒服快樂。