秋冬爆款！Marc Jacobs「包袱包」熱度高　BALENCIAGA大容量超帥氣

實習記者施至真／綜合報導

Marc Jacobs於台北新光三越A8開設了全新概念店，除了經典Snapshot相機包，以超能裝的「The Sack Bag系列」最受矚目，並順勢推出日常百搭配的迷你尺寸。今年不論肩背大包、巨型購物袋都紛紛搶攻大家的荷包，以下加碼2023秋冬必收時髦大包，優雅、率性與時髦兼具的百搭款，跟著買就對了！

Marc Jacobs The Sack Bag



近日Marc Jacobs於台北新光三越A8時髦開幕，2023秋冬系列包款、配件，也隨之曝光，除了經典Snapshot相機包、The Tote Bag托特包，本季新款「The Sack Bag包袱包」也成為焦點，以三角包身結構的設計，搭配有鬆弛柔和的皮革製作而成，包面壓印品牌標誌性的「大字Logo」超吸睛，就算男生揹也無違和。

▲Marc Jacobs新款The Sack Bag。（圖／翻攝Marc Jacobs官網）

除了巨型XL尺寸，也順勢推出亞洲女孩都愛不釋手的Mini尺寸，完美打造日常多樣造型與搭配，兩種尺寸無論拎哪一款，都能製造爆表回頭率！

Bottega Veneta Hop

包型呈現出三角形輪廓的Bottega Veneta「Hop」編織包，利用標誌性的Intreccio窄版皮革編織工藝製作而成，柔潤觸感更襯托包包慵懶隨性的氣息，同樣分有大、小兩種尺寸，低調簡約，皆能完美點綴日常的休閒穿搭。

SAINT LAURENT LE 5 A 7

SAINT LAURENT紅遍半邊天的LE 5 A 7腋下水桶包，超大容量搭配極簡輪廓外型，揹上完全能展現時尚關鍵字「鬆弛感時髦」，可鹽可甜的單品，讓率性穿搭保有精緻態度。

▲YSL超夯LE 5 À 7水桶包。（圖／翻攝YSL官網）



BALENCIAGA Monaco

BALENCIAGA秋冬全新Monaco大容量包款，從3月在巴黎舉辦的冬季23系列大秀曝光後，隨即成為關注焦點。目前有大中小3種尺寸可選擇，以光澤感小牛皮革打造，搭配黃銅雙B Logo和金屬粗鍊條肩帶，開口未折疊時是超大容量的口袋包，將其折疊即變身為翻蓋包，2種背法一展優雅的帥氣時尚。

Alexander Wang Ryan



Alexander Wang超人氣的Ryan Bag，也是一款有顏值又兼具大容量的包款，梯形包身搭配抽繩設計，可輕鬆拿取物品，後寬肩帶設計不會勒住肩膀，完全是日常通勤實用的好選擇。