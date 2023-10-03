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寶格麗8億珠寶展夢幻粉色迷死人　蛇形神祕錶霸氣搶風頭

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▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗SWEET PRISM頂級紫鋰輝石、摩根石、綠松石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「彩寶藝術大師」寶格麗（BVLGARI）今起至8日於台北101精品店舉辦頂級珠寶巡展，端出上百件總值約8億元的臻品，帶領藏家踏上彩色之旅Color Journey系列第三章，端出首度結合粉色調紫鋰輝石與帶橘色調摩根石的SWEET PRISM項鍊，猶如萬花筒般的構圖，卻展現溫柔諧和之感，藉由綠松石勾邊更為出色，可搭配成套的耳環也以此撞色組合呈現，梨形切割的紫鋰輝石與摩根石互相輝映，呼應品牌發源地羅馬夕陽時的粉紅夢幻色調。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗紫鋰輝石、摩根石與鑽石耳環。

標誌性的Divas’ Dream項鍊在此次寶格麗頂級珠寶展亦有嶄新詮釋，從羅馬卡拉卡拉大浴場馬賽克為靈感的扇型墜，鑲嵌蛋面切割坦桑石，並於邊緣鑲嵌buff-top弧圓形切割藍寶石，讓人聯想到湛藍地中海，另有發想自義大利田野風光的鑲嵌綠色系寶石設計。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS’ DREAM 坦桑石、藍寶石與鑽石項鍊。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗MAGNIFICA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。

今年適逢寶格麗Serpenti系列75周年，多款華麗Serpenti珠寶與神祕錶同步在台亮相，包括蛇首與蛇尾鑲嵌馬眼形切割帕拉依巴碧璽的蛇形手環、鑲嵌超過94克拉紅碧璽的EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列SERPENTI MISTERIOSI RIVIERA神祕錶、鑲綠松石或黑色漆藝珠寶錶，魅力十足。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石手環。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲嵌95.4克拉紅碧璽的EDEN THE GARDEN OF WONDERS系列 SERPENTI MISTERIOSI RIVIERA彩寶神秘腕錶。

同樣來自義大利的珠寶品牌DAMIANI，今年以小雛菊造型的Margherita系列神祕錶入圍2023 GPHG日內瓦鐘錶大賞，將與寶格麗、蕭邦（Chopard）、GUCCI、伯爵（PIAGET）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）共同角逐最佳珠寶錶獎。DAMIANI精心打造的Margherita神祕錶由不同大小且緊密排列的雛菊花朵構成，將有2,315顆美鑽和55顆花式切割黃鑽，面盤在花朵下若隱若現相當迷人。

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Margherita系列神祕錶入圍2023 GPHG日內瓦鐘錶大賞。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴小雛菊造型的DAMIANI Masterpiece Margherita珠寶。

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, LV, DAMIANI

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