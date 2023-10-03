fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／愛馬仕編織提包太Q！搭洞洞裙、Bra Top　根本野餐穿搭天花板

>

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲模特兒走在草叢間的蜿蜒小徑，隨興自在。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

穿著HERMES（愛馬仕）的服裝、拎著包包，舒服地走進草叢裡野餐享受大自然，這是多麽夢幻的畫面？愛馬仕在2024春夏巴黎時裝周實現了。從秀場佈置到平底涼鞋，都是一派輕鬆自在，但工藝絕沒放鬆，在每件服裝上都精湛展現，皮革與編織拼接的提包展現度假氣氛，春夏帶著它出遊，搭配鏤空圖案的皮革裙裝，整個人都輕盈起來。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Panier d’ete包以拼接手法呈現，很有春夏氣氛。

模特兒在草叢間的蜿蜒小徑走著，2024春夏整體是愛馬仕拿手的濃郁溫潤色調，例如深紅、咖啡、大象灰還有白、黑，每一套從頭到腳加上配件幾乎都是Tone on tone，同色系看起來最簡單其實反而更計較火候，需要深刻地構思層次、在同中求異，才能既醒目又和諧，低調地展現力量。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

既然是春夏，除了薄透材質，透過輪廓讓視覺上更涼快也是必須，皮革切割出鏤空圖案，可以是整套裙裝，也可以和布料拼接，營造悠然的出遊感，也感受對皮革信手捻來就能轉換為驚豔的功力，削肩、短版上衣、Bra Top，雖是恣意露出肩線、腰際，但完全不適合以「火辣」形容，反而相當內斂，服裝就像第二層肌膚，要與身體合而為一，才能踏實自在、不疾不徐，也正是2024春夏系列想傳遞的訊息。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

清一色的平底休閒涼鞋，僅隨著服裝變換顏色，各式包款永遠是焦點，Plume包有小巧的迷你款、Arcon隨興地拽在手上、Kelly Pochette背帶加入金屬鍊，Panier d’ete以編織與皮革拼接，很能呼應品牌形容的氣氛，春天親臨大地、和朋友即興的野餐、閒聊，不受拘束。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲柏金包（左）、Kelly Pochette。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Plume包有多種尺寸。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Arcon包這次沒上肩，輕輕拽在手上。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲包包、平底涼鞋，都充滿輕鬆感受。

▲愛馬仕HERMES 巴黎時裝周 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲加入皮革材質的耳環、項鍊。

【更多巴黎時裝周】
LOEWE
LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝，看似基本的線條輪廓下，藏著誇張的比例變化，長褲的腰線高到胸腺下方，無論誰穿上都變三七身大長腿，甚至從深V針織衫的領口，可以看見高腰褲頭露出來，胸下線有多高，腰就有多高。

縫紉時固定用的絲針被放到巨大，別在褲頭像是還在製作中，粗針織長斗蓬貼合包覆著身體，感覺又暖又舒服，創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷，創意總是很狂但也很討喜。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

DIOR
女權是DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的中心思想，但反映在服裝上不是硬邦邦的議題，反而常有柔軟的一面，蕾絲以各種手法穿插，除了細膩的圖案，拉扯出鬚鬚的效果顯得個性，不對稱剪裁有許多發揮，露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套，都相當有趣，針織衫順著身體曲線，包覆又不過於束縛，也是系列中的重要角色。

布料擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素，將撕裂、燃燒的痕跡運用其中。而包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等，都出現在布料或刺繡上，整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR，但透過場地與服裝、配件的每一分細節，讓2024春夏精彩迷人。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

►巴黎時裝周／Balenciaga最生活化的高級時裝！設計師丈夫披白紗、護照套掀話題

►巴黎時裝周／穿上LOEWE長褲胸部以下都是腿　郭雪芙、林智妍看秀各自美

 

關鍵字：

巴黎時裝周, HERMES, 愛馬仕, 2024春夏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢

韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢

腸胃炎只能吃粥？營養師曝「飲食清單」 蘋果、蒸蛋都OK！ 宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味 巴黎時裝周／Balenciaga最生活化的高級時裝！設計師丈夫披白紗、護照套掀話題 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠 李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星 「90年代AI畢業照」韓網爆紅　44歲李孝利根本舊照上傳 張員瑛齊瀏海、長直髮登機有夠可愛！絕美長腿細到併不攏超誇張

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面