巴黎時裝周／愛馬仕編織提包太Q！搭洞洞裙、Bra Top　根本野餐穿搭天花板





▲模特兒走在草叢間的蜿蜒小徑，隨興自在。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

穿著HERMES（愛馬仕）的服裝、拎著包包，舒服地走進草叢裡野餐享受大自然，這是多麽夢幻的畫面？愛馬仕在2024春夏巴黎時裝周實現了。從秀場佈置到平底涼鞋，都是一派輕鬆自在，但工藝絕沒放鬆，在每件服裝上都精湛展現，皮革與編織拼接的提包展現度假氣氛，春夏帶著它出遊，搭配鏤空圖案的皮革裙裝，整個人都輕盈起來。

▲Panier d’ete包以拼接手法呈現，很有春夏氣氛。

模特兒在草叢間的蜿蜒小徑走著，2024春夏整體是愛馬仕拿手的濃郁溫潤色調，例如深紅、咖啡、大象灰還有白、黑，每一套從頭到腳加上配件幾乎都是Tone on tone，同色系看起來最簡單其實反而更計較火候，需要深刻地構思層次、在同中求異，才能既醒目又和諧，低調地展現力量。

既然是春夏，除了薄透材質，透過輪廓讓視覺上更涼快也是必須，皮革切割出鏤空圖案，可以是整套裙裝，也可以和布料拼接，營造悠然的出遊感，也感受對皮革信手捻來就能轉換為驚豔的功力，削肩、短版上衣、Bra Top，雖是恣意露出肩線、腰際，但完全不適合以「火辣」形容，反而相當內斂，服裝就像第二層肌膚，要與身體合而為一，才能踏實自在、不疾不徐，也正是2024春夏系列想傳遞的訊息。

清一色的平底休閒涼鞋，僅隨著服裝變換顏色，各式包款永遠是焦點，Plume包有小巧的迷你款、Arcon隨興地拽在手上、Kelly Pochette背帶加入金屬鍊，Panier d’ete以編織與皮革拼接，很能呼應品牌形容的氣氛，春天親臨大地、和朋友即興的野餐、閒聊，不受拘束。

▲柏金包（左）、Kelly Pochette。

▲Plume包有多種尺寸。





▲Arcon包這次沒上肩，輕輕拽在手上。



▲包包、平底涼鞋，都充滿輕鬆感受。





▲加入皮革材質的耳環、項鍊。

【更多巴黎時裝周】

LOEWE

LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝，看似基本的線條輪廓下，藏著誇張的比例變化，長褲的腰線高到胸腺下方，無論誰穿上都變三七身大長腿，甚至從深V針織衫的領口，可以看見高腰褲頭露出來，胸下線有多高，腰就有多高。

縫紉時固定用的絲針被放到巨大，別在褲頭像是還在製作中，粗針織長斗蓬貼合包覆著身體，感覺又暖又舒服，創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷，創意總是很狂但也很討喜。

DIOR

女權是DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的中心思想，但反映在服裝上不是硬邦邦的議題，反而常有柔軟的一面，蕾絲以各種手法穿插，除了細膩的圖案，拉扯出鬚鬚的效果顯得個性，不對稱剪裁有許多發揮，露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套，都相當有趣，針織衫順著身體曲線，包覆又不過於束縛，也是系列中的重要角色。

布料擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素，將撕裂、燃燒的痕跡運用其中。而包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等，都出現在布料或刺繡上，整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR，但透過場地與服裝、配件的每一分細節，讓2024春夏精彩迷人。