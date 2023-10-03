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范冰冰巴黎走秀美腿太誘人　「翻車」造型留在西班牙影展

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▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰於巴黎時裝周壓軸走Mugler大秀，氣場強大。（圖／翻攝bingbing_fan）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰逐步走出2018年因逃漏稅風波遭到封殺的低潮，日前受邀擔任西班牙聖塞巴斯蒂安電影節主競賽單元的評審，結束後轉往法國參加巴黎時裝周，昨為法國品牌Mugler 2024春夏大秀壓軸走秀，她雖然沒有一般伸展台上模特兒175公分以上的身高，但一襲薄紗設計黑裝讓美腿若隱若現，強大氣場讓粉絲高喊「范爺回來了」！

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）
▲范冰冰的秀服透出迷人長腿。（圖／翻攝bingbing_fan）

以性感與大膽設計著稱的Mugler，此次大秀請不少名人登台走秀，現場架起大型電風扇，讓模特兒與名人展示的2024春夏新裝隨風飄逸，各個氣勢非凡，希爾頓飯店千金派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）也在走秀之列，會後開心與范冰冰合體拍照，大讚她美極了。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）
▲范冰冰的精彩表現連同場的希爾頓千金派瑞絲都稱讚，兩人開心合影。（圖／翻攝bingbing_fan）

不過范冰冰的造型也有「翻車」的時候，日前她於西班牙聖塞巴斯蒂安電影節閉幕紅毯上，以一身「紫金紗」透視晚裝亮相，金色貼身連身短裙外襯透視紫紗長裙，引來兩極評價，忠實粉絲認為依然是漂亮女神，另一派則批評她在黑白裝扮為主的評審群中顯得格格不入。

▲▼范冰冰 。（圖／翻攝IG）
▲范冰冰擔任西班牙聖塞巴斯蒂安電影節擔任主競賽單元評審，穿「紫金紗」引來兩極評論。（圖／翻攝bingbing_fan）

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關鍵字：

范冰冰, 派瑞絲希爾頓, Mugler

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