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無印新款小白鞋搶先穿　入秋必備單品﻿「針織外套」百變穿搭都適合

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實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品從服裝、美妝保養品到生活小物，都深受大人小孩喜愛，今天盤點幾款入秋必備單品，簡約舒適的外套，無論保暖度還是時髦感一次擁有，熱賣小白鞋新款更有質感；GU今年秋冬主打的美型針織外套，多種風格一次滿足，快來找尋你的秋冬命定單品吧！

＃半拉鍊針織衫

秋天天氣變化大，適合洋蔥式穿搭。使用伸縮彈性佳的織線製成，非常好穿脫；貼心的拉鍊設計，熱的時候可以向下拉增加通風度，全拉則可幫助脖子保暖。寬鬆版型，裡面可以穿著短袖，熱的時候脫掉即可，冬天加上保暖衛衣也可以！

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印秋冬半拉鍊針織衫必收。（圖／翻攝自無印良品官網，下同）

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

＃開襟衫

圓領開襟衫非常簡約可愛，不僅搭配微高領上衣，可以增加層次，更適合搭配有領子的襯衫，將領子露出來，是近年很流行的穿搭法。

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

男生穿上V領開襟衫，瞬間晉升韓系歐巴！裡面搭配簡單的上衣，一件開襟衫就能增加穿搭層次。

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

＃撥水加工封閉式鞋襟休閒鞋

無印良品熱賣商品「小白鞋」出新款了！鞋面前端留白，從中間開始的綁帶設計，可看出與經典款的差異，簡約兼具質感，同樣千元有找，學生和小資族都必須入手一雙，另外還有黑色款也是買百搭選擇。

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

＃帆布雙把手托特包

今年流行「大包時尚」，無論皮革包還是帆布包都被搶翻，這款帆布包雙把手的設計非常方便，一次滿足肩背派和手提派的需求。重磅材質加上超大容量，無論出遊、購物採買都可以，裝得下電腦，通勤使用也非常適合。

▲無印秋冬必收。（圖／翻攝無印良品官網）

＃GU 美型針織外套

年輕人超愛的GU推出多色「美型針織外套」，版型多元，從短版到長版、圓領到V領通通有，可以變化多種風格穿搭，找到屬於自己適合的造型！

關鍵字：

無印良品, MUJI, 秋冬單品, 秋裝, 外套, 小白鞋, 帆布袋

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