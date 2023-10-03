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巴黎時裝周／楊紫瓊換逆齡蓬裙挺夏姿！貝殼光、海龍刺繡上岸打造虛幻美感

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▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲SHIATZY CHEN 2024 春夏系列時裝大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師王陳彩霞品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳重回巴黎舉辦實體秀，本季 2024 春夏系列選址於巴黎知名當代藝術中心—東京宮（Palais de Tokyo）揭開序幕，多次助陣品牌大秀的奧斯卡影后楊紫瓊這回同樣沒缺席，她身著最新2024早春系列全套生機盎然的蘋果綠色開版圖騰緹花背心輕鬆現身，成為品牌風格的最佳代言人。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲童瑤（左）與楊紫瓊看秀 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲孫盛希（左）與設計總監 Shiatzy Chen。（圖／品牌提供）

設計總監 Shiatzy Chen 以「蜃縷」為題操刀2024 春夏系列，68套Look靈感取自東方典故中海市蜃樓的虛幻之景，在西方廓形下綻放東方韻味，從大秀前段的極簡黑白色轉至穩重的青瓷藍色，眾多元素都向深不可測的海洋致敬，以輕蕾絲疊上銀色燙面閃耀出貝殼光澤、凹凸布面理表象著海底的珊瑚，結合觸感和視覺帶回岸上，創造虛幻又超現實的美感。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲設計總監 Shiatzy Chen 以「蜃縷」為題操刀2024 春夏系列 ，打造虛幻海底世界。（圖／品牌提供）

本季邀請法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello一同參與，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais以及創辦人Victoire de Pourtalès合作，自法國當地藝術農場中漢麻原料的種植，分別透過紡織與畫作呈現海龍的想像，本季刺繡工藝因此有所啟發，深入淺出、接應大地的淡然色系，各色的水分子組成自然清新色調，有著亞麻材質的立領式長裙搭配清新淡雅的刺繡，穿梭於秀上的斑駁抽絲牛仔裝、亞麻編織穆勒半鞋、抽繩束口包成為春夏日常穿著的最佳解答。

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關鍵字：

巴黎時裝周, 楊紫瓊, Shiatzy Chen, 夏姿

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