fb ig video ETtoday search mobile

大稻埕好買又好逛！百年製皂開設旗艦店　彩虹皂牆打卡超可愛

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台北大稻埕迪化街擁有許多古色古香的街景文化，不僅充滿懷舊風格，當地許多乾貨、布料市場，更是很多老一輩人行家挑或選物的好地方；最近這裡更成為美妝品牌看上的地標之一，近期就有不少厲害單品進駐，值得關注。

▲大春煉皂,LE LABO,大稻埕,香氛,保養。（圖／品牌提供）

＃大春煉皂

原本就是在大稻埕起家的大春煉皂，歷經品牌100周年，再次以此創始的之地為出發點，開設品牌全新旗艦店，大面牆展示多款可愛的香皂，滿滿品牌經典的笑臉標誌，展現出歡樂又具有歷史年代的意義，這次更是以第一代李水土爺爺「水」、「土」之名創作，推出精緻的鐵盒包裝紀念皂禮盒，可以洗去一身疲憊，同時又不會有過度清潔的感受。

▲大春煉皂,LE LABO,大稻埕,香氛,保養。（圖／品牌提供）

迎接品牌全新紀元，大春煉皂這次也與各大飯店合作，包括：W Taipei、台北喜來登大飯店、圓山大飯店、璞旅集團等，參考國際組織再製皂的做法，推出新概念的植續皂，打造專屬台灣的回收機制，同時可以幫助偏鄉、清寒家庭與街友，讓皂不浪費可以永續循環。

▲大春煉皂,LE LABO,大稻埕,香氛,保養。（圖／品牌提供）

＃LE LABO

來自紐約的香氛品牌LE LABO一直在店址上，特別重視文化傳統的脈絡與意義，在8月也進駐大稻埕開設全新的形象店，空間展現出別具特色的古樸風情與老文物的經典感，這次更融合台式雕花設計的店舖，更展現出全新的意象，讓時髦又充滿歷史的空間裡，結合在地特色，立刻很有獨特氛圍，讓人在這裡可以更全心全意感受選香的樂趣。

▲LE LABO大稻埕形象店 。（圖／LE LABO）

▲LE LABO大稻埕形象店。（圖／LE LABO）

►越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

►另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

►越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

關鍵字：

大春煉皂, LE LABO, 大稻埕, 香氛, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

近期偏財運很好的三大星座！TOP 1投資股票、黃金會有大回報

近期偏財運很好的三大星座！TOP 1投資股票、黃金會有大回報

妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

換季底妝卡粉起皮？彩妝師GOSS「面摩法」打造巨星級媽生好皮

換季底妝卡粉起皮？彩妝師GOSS「面摩法」打造巨星級媽生好皮

韓妞底妝新趨勢：不畫臥蠶等於沒眼妝！先遮瑕再底妝更輕薄 空空賞／只要250元超佛系！不熏眼、防水也能卸的潔膚水回購率100% 評測／出油落淚也不花妝！一整天不斷電眼線液　放電眼神立刻聚焦 膠原蛋白怎麼補充最有效？王綺嫻醫師最新4秘訣分析：腸胃照顧也關鍵 DIY美甲省預算！常見三細節沒注意小心長「黴菌」　綠色藏匿甲縫超噁心 容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面