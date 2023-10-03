大稻埕好買又好逛！百年製皂開設旗艦店　彩虹皂牆打卡超可愛

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台北大稻埕迪化街擁有許多古色古香的街景文化，不僅充滿懷舊風格，當地許多乾貨、布料市場，更是很多老一輩人行家挑或選物的好地方；最近這裡更成為美妝品牌看上的地標之一，近期就有不少厲害單品進駐，值得關注。

＃大春煉皂

原本就是在大稻埕起家的大春煉皂，歷經品牌100周年，再次以此創始的之地為出發點，開設品牌全新旗艦店，大面牆展示多款可愛的香皂，滿滿品牌經典的笑臉標誌，展現出歡樂又具有歷史年代的意義，這次更是以第一代李水土爺爺「水」、「土」之名創作，推出精緻的鐵盒包裝紀念皂禮盒，可以洗去一身疲憊，同時又不會有過度清潔的感受。

迎接品牌全新紀元，大春煉皂這次也與各大飯店合作，包括：W Taipei、台北喜來登大飯店、圓山大飯店、璞旅集團等，參考國際組織再製皂的做法，推出新概念的植續皂，打造專屬台灣的回收機制，同時可以幫助偏鄉、清寒家庭與街友，讓皂不浪費可以永續循環。

＃LE LABO

來自紐約的香氛品牌LE LABO一直在店址上，特別重視文化傳統的脈絡與意義，在8月也進駐大稻埕開設全新的形象店，空間展現出別具特色的古樸風情與老文物的經典感，這次更融合台式雕花設計的店舖，更展現出全新的意象，讓時髦又充滿歷史的空間裡，結合在地特色，立刻很有獨特氛圍，讓人在這裡可以更全心全意感受選香的樂趣。

▲LE LABO大稻埕形象店。（圖／LE LABO）