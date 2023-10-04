試・開箱／24H不斷電底妝盤點！混合肌也能一瓶遊走乾、油兩種膚質之間

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

妝容從來沒有侷限，只有自己想要什麼樣的妝感，沒有什麼人才適合哪一種粉底，以下就盤點近期多款厲害的粉底液，想要擁有完美的肌膚質感，選它們就對了！

＃抗油不脫妝：RMK 持妝凝膠粉霜，30g、售價2050元

日系底妝向來都比較講求滋潤、保濕的妝容效果，但在台灣又很擔心容易脫妝，不過，這次RMK帶來的全新粉霜超級厲害，具有凝膠感的水潤質地，同時又有具遮瑕的粉質，一抹就可以把臉部瑕疵遮好遮滿，看起來完全有如塘瓷般的細緻膚況，重點是混合性膚況也可以輕鬆達到一整天的完美持妝效果，到了晚上底妝也不會瑕疵暗沉。

＃爆水高光肌：資生堂 超聚光活膚精華粉底，30ml、售價2200元

資生堂全新推出的粉底液，以超強的光澤感迅速打造出飽滿透亮的肌膚妝效，具有透光感的粉底比保養還更像保養品，如同精華液般的細緻水光，一抹就可以立刻創造出澎潤Q彈的膚質，而且完全不斷電的肌膚透明感，比內建燈泡還要透出的自帶光暈，還可以打造具有柔焦修飾效果的美肌。

＃高訂絲絨肌：GIORGIO ARMANI 超持妝絲絨水慕斯粉底，30ml、售價2600元

最受台灣女孩喜愛的GIORGIO ARMANI水慕斯粉底，把高級訂製服裡面絲絨的布料作為靈感，推出的粉底不僅擁有絲絨級的奢華膚觸，更是可以創造出遮瑕滿分的底妝質感，一抹就可以輕鬆蓋住瑕疵，打造絨霧感的肌膚妝容，同時又能夠像是自己的肌膚狀態一樣，時時刻刻保持完美不脫妝的效果。