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小學徒變製錶副總監　得獎作進化成IWC陀飛輪飛行錶

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▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）▲IWC鉑金材質的大型飛行員陀飛輪腕錶43「Markus Bühler」特別版，4,521,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）2008年曾推出大型飛行員腕錶「Markus Bühler」特別版，設計靈感源自Markus Bühler在IWC當製錶學徒的最後一年參加比賽所創作的獨特作品，15年後的今日他已成為品牌腕錶和機芯組裝副總監，重新演繹打造限量51只、鉑金打造的「Markus Bühler」腕錶，與當年一樣面盤有個飛機渦輪裝飾，只是當時裝在小秒盤上，但這一回特有的飛機引擎已整合到6時位置的飛行陀飛輪中。

▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）
▲IWC以鈦合金打造渦輪，變成陀飛輪框架的上半部，取代調節器。

IWC大型飛行員陀飛輪腕錶43「Markus Bühler」特別版的焦點，落在6時位置的陀飛輪裝置，由12個葉片構成的渦輪以輕量鈦合金製成，成為陀飛輪框架的上半部並取代調節器，游絲連接到其中一個葉片的底部，製錶師可透過轉動渦輪來調整擺輪的過零點位置；工藝講究外，美學也是設計重點，黑色漆面錶盤搭配覆以Super-LumiNova®夜光塗料的白色時標，配上內側印有Markus Bühler簽名的黑色Cordovan馬臀皮錶帶展現飛行錶的帥氣，透明底蓋則顯露具80小時動力儲存的自製82905型機芯。

▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲大型飛行員腕錶43搭載IWC自製82905型機芯。

HUBLOT（宇舶）全球限量8只的MP-09雙軸陀飛輪3D碳纖維腕錶也是內外兼具之作，採用白色3D立體碳纖維建構出傾斜曲線流暢的複雜錶殼，錶殼中層與底蓋則是鈦金屬材質；搭載HUB9009.H1.RA手動上鍊機芯，呈現第一層框架1分鐘旋轉1圈、第二層框架則是30秒旋轉1圈的雙軸陀飛輪，日期顯示也別出心裁以兩個半圓盤顯示，從黑白格紋外觀到機芯都展現創新前衛風格。

▲▼IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）
▲HUBLOT限量8只的MP-09雙軸陀飛輪3D碳纖維腕錶，6,213,000元。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

IWC, HUBLOT

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