小旅遊可攜帶！「5款隨身香氛」推薦 瞬間提升品味質感

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人出國旅遊、生活習慣變化、外出時間漸長，隨身攜帶香氛小物成為一門學問，提升外出時的生活質感，在緊湊的生活中抓緊片刻喘息，時髦俐落的打理自己。

▲MALIN+GOETZ 草莓滾珠油，9ml，1,150元。

草莓滾珠香氛油讓他人靠近時，不張揚且和緩的香氣提供更貼膚、親密的感受。明亮的香檸檬和粉紅胡椒揉合著溫暖的麝香及溫柔的鳶尾，是包包裡的必備隱形補香。

▲Diptyque 爵夢香膏，3g，2,000元。

靈感源自於萃取花朵主要香氣成份的獨特技術，其不含酒精的膏狀質地，僅需用指尖沾取，輕輕地塗抹在肌膚上，便能將熱情的香豆、深沉的雪松與靈動的杜松子流於肌膚上。

▲KERZON 乾洗手 薄荷無花果，400元。

以有機的蘆薈與植物來源的甘油調配而成，富含維他命、礦物質，在雙手留下絲絨般的質感與淡淡的香氣。

▲SUQQU 晶采護手霜(穩香)，50g，1,350元。

精心調配嚴選保濕成分。封存角質層水分，重拾柔潤膚觸。清爽不黏膩質地，在手上抹開能感受平靜的「穩香」輕柔蔓延，雙手散發光采。

▲SABON 璀璨茉莉護髮香噴霧，30ml，1,180元。

內含荷荷芭萃取滋潤保濕，可快速保護頭髮同時防止乾燥，減少髮尾分岔與毛躁，口袋大小瓶身適合隨身攜帶，讓髮絲更加精緻，在旅途中保持淡雅的香味。