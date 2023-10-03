fb ig video ETtoday search mobile

小旅遊可攜帶！「5款隨身香氛」推薦 瞬間提升品味質感

>

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人出國旅遊、生活習慣變化、外出時間漸長，隨身攜帶香氛小物成為一門學問，提升外出時的生活質感，在緊湊的生活中抓緊片刻喘息，時髦俐落的打理自己。

▲▼隨身香氛。（圖／品牌提供）

▲MALIN+GOETZ 草莓滾珠油，9ml，1,150元。

草莓滾珠香氛油讓他人靠近時，不張揚且和緩的香氣提供更貼膚、親密的感受。明亮的香檸檬和粉紅胡椒揉合著溫暖的麝香及溫柔的鳶尾，是包包裡的必備隱形補香。

▲▼隨身香氛。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 爵夢香膏，3g，2,000元。

靈感源自於萃取花朵主要香氣成份的獨特技術，其不含酒精的膏狀質地，僅需用指尖沾取，輕輕地塗抹在肌膚上，便能將熱情的香豆、深沉的雪松與靈動的杜松子流於肌膚上。

▲▼隨身香氛。（圖／品牌提供）

▲KERZON 乾洗手 薄荷無花果，400元。

以有機的蘆薈與植物來源的甘油調配而成，富含維他命、礦物質，在雙手留下絲絨般的質感與淡淡的香氣。

▲▼小旅遊可攜帶！「5款隨身香氛」推薦 。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采護手霜(穩香)，50g，1,350元。

精心調配嚴選保濕成分。封存角質層水分，重拾柔潤膚觸。清爽不黏膩質地，在手上抹開能感受平靜的「穩香」輕柔蔓延，雙手散發光采。

▲▼小旅遊可攜帶！「5款隨身香氛」推薦 。（圖／品牌提供）

▲SABON 璀璨茉莉護髮香噴霧，30ml，1,180元。

內含荷荷芭萃取滋潤保濕，可快速保護頭髮同時防止乾燥，減少髮尾分岔與毛躁，口袋大小瓶身適合隨身攜帶，讓髮絲更加精緻，在旅途中保持淡雅的香味。

關鍵字：

隨身香氛, 護手霜, 香膏, 推薦, 髮香噴霧, 香氛油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

超準！第一眼看到什麼？一張圖看穿你「財運運勢」

韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢

韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢

安格斯12星座一周運勢10／2－10／8　水瓶桃花不斷、射手別宅在家了 腸胃炎只能吃粥？營養師曝「飲食清單」 蘋果、蒸蛋都OK！ 宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠 「90年代AI畢業照」韓網爆紅　44歲李孝利根本舊照上傳 巴黎時裝周／Balenciaga最生活化的高級時裝！設計師丈夫披白紗、護照套掀話題 張員瑛齊瀏海、長直髮登機有夠可愛！絕美長腿細到併不攏超誇張

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面