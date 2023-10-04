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48歲關穎「快狠準」養出凍齡少女肌！愛吃甜食靠「2天斷食法」瘦身

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▲▼48歲關穎愛甜食靠「2天斷食法」瘦身。（圖／品牌提供）

▲關穎出席保養品牌快閃店，現場分享凍齡保養和瘦身秘訣。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝關穎IG

知名醫美保養品牌修麗可於新光三越信義A11北大門，打造全台首家精品醫美概念快閃店，開幕活動更特別請到時尚名媛關穎擔任活動大使。穿著一襲白色斜肩連身褲現身的她狀態超好，現場不僅大方分享自己的保養守則，更自曝其實私下不忌口常會忽胖忽瘦，笑說「我的（體重）就是一個cycle」，一發胖就靠輕斷食、斷食法來減肥。

▲▼48歲關穎愛甜食靠「2天斷食法」瘦身。（圖／品牌提供）

身為豪門千金的關穎，雖近年來演藝作品減少，仍不時會在社群分享日常，並出席各種時尚代言活動，而今年48歲的她更堪稱凍齡，肌膚狀態到體態都維持超好，讓人看不出實際年齡，已是3個孩子的媽。被問到保養流程，她分享自己保養上喜歡快狠準，因為現在大家生活也都很忙碌，所以她很喜歡短時間就能看出效果的保養品，像是修麗可的「CE抗氧化精華」，可以保濕、緊緻、提亮，抗老抗氧，質地又很清爽好吸收，「我自己也覺得很不可思議，一瓶可以有這麼多的功效」。

她更透露因為肌膚較薄偏乾性且容易敏感，有時候臉上敏感泛紅長時間不退，還被小孩問說「媽媽為什麼害羞這麼久？」讓她好氣又好笑，所以現在還會搭配「色修精華」，改善敏感泛紅，不僅省去瓶瓶罐罐和複雜程序，肌膚也越來越健康透亮。

而被誇讚身材維持的很好，她立刻笑說覺得自己還好，更自嘲「最近吃月餅吃到我整個人就跟個月餅一樣圓」胖了好多，她透露自己因為很喜歡吃甜品，加上不太忌口，所以她的體重通常都是上上下下、忽胖忽瘦的。但如果因工作需要減重的時候，她就會採取204斷食法，一天一到兩餐的輕斷食；甚至有時會直接斷食，2天只喝水和一點黑咖啡，再接著輕斷食，先開始攝取蛋白質，像是優格、牛奶、肉類和蛋，等達到了目標體重，再開始一點點地慢慢增加全穀類、澱粉等。

她也提醒，不管是保養肌膚或是維持身材上，多喝水、多吃蔬果和睡眠充足也很重要，也要保持身心靈愉快，「我覺得還是要開心吃，然後多運動、用對保養品，這是最重要的！」讓自己有一些放縱、開心的時候，也有嚴謹的時候，互相搭配。

但她也分享一些能幫助維持身材的小撇步，像是她喜歡吃甜點，但會盡量早一點，在下午3、4點以前吃；如果真的沒控制住，吃得比較多，就會休息幾天不碰。她還會每天做抬腿，抬腿約75度、讓腳高過心臟，每天抬個20分鐘，能幫助血液循環，也能幫助小腿放松，比較不容易水腫，她甚至會抬腿一邊敷面膜，如果沒時間一個禮拜坐兩三次也可以。
 

關鍵字：

關穎, 凍齡, 保養, 護膚, 秘訣, 瘦身, 減肥, 女星, 修麗可, 快閃店

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