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皮膚科醫師傳授「抗初老技巧」 「多功能精華液」打開保養通關

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▲▼皮膚科醫師傳授「抗初老3招」。（圖／翻攝自IG/aoi186、laneige_kr）

▲抗老保養年齡上修，及早做最好。（圖／翻攝自IG/aoi186、laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，舉凡環境中的空氣污染、紫外線傷害，或生活中長時間使用手機及3C產品的藍光傷害，再加上多數人經常熬夜、追劇導致睡眠不足等不良習慣，讓許多20世代的女性提前迎來初老症狀，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師提出3種關鍵作法教你迎戰初老肌困擾。

你也有初老症狀嗎？如果發現蘋果肌漸漸消失、比以前更容易出現色斑、痘印也比以前難消退、膚色變得較暗沉、熬夜或壓力大容易明顯水腫、眼周容易出現細紋…等，你的肌膚可能正在踏上初老之路！其實從生活上的幾件小事做起，就有機會延緩肌膚老化。

#1.遠離油炸食品及高糖飲食，維持營養均衡，就是保持肌膚年輕的第一步。

#2.使用足量的防曬產品，且不僅是夏天，就算在陰天或冬季都是用。

#3.選擇合適的精華液，甚至可以多備幾款不同功能的精華液輪流使用。

市售保養品百百種，忙碌的現代人該怎麼挑選保養呢？唐豪悅認為，精華液選擇重點不在年齡，而是你想改善的肌膚問題，若懶得一次堆疊多款不同的精華液在臉上，或擔心不同品牌、成分之間是否互相干擾讓保養效果大打折扣，可以選擇一瓶集多功能的複方精華液。

▲▼皮膚科醫師教抗初老。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 極上抗痕美肌萃。

採用瑞士強核素搭配日本雞尾酒配方，幫助強化肌層防禦力，在凍妍能量複方則包含瑞士極地雪藻、維他命C醣苷和益菌活淬等成分，一瓶解救肌膚困擾。

▲▼皮膚科醫師教抗初老。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER Pro 極速緊緻肌密全能精華，50ml，4,900元。

蘊含豐富六胜肽-8成分，協同第一型膠原蛋白作用力，幫助撫平肌膚細紋與皺紋，同步添加玻尿酸與果酸，讓膚觸平滑細緻。

▲▼皮膚科醫師教抗初老。（圖／品牌提供）

SHISEIDO 怡麗絲爾 膠原A醇超導抗皺精華，22g，2,500元。

以品牌獨家成分-W彈潤肌質複合配方，搭配日本厚生省唯一認證的高純度A醇有效補充肌膚膠原蛋白，撫紋同時修正臉上瑕疵。

關鍵字：

抗初老, 皮膚科醫師, 多功能精華液, 精華液

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