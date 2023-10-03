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范少勳穿桌巾挺台北時裝周直呼「有家的味道」　林予晞將獻伸展台首秀

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記者鮑璿安／台北報導

2023台北時裝周以「多元共融」為精神，於10月份帶來一系列活動，今（3日）邀請林予晞以及范少勳合體預熱，兩人共同演繹台灣設計師新裝，范少勳形容身上桌巾靈感的蕾絲襯衫非常有熟悉感，而林予晞也有新嘗試，將獻出人生初體驗登上伸展台走秀。

▲林予晞以及范少勳 。（圖／官方提供）

▲林予晞（右）以及范少勳 。（圖／官方提供）

范少勳以行動支持台灣新穎設計，此次穿著設計師唐宗謙品牌TANGTSUNGCHIEN以桌巾為靈感打造的純白色蕾絲造型，依然不減帥氣程度，他也直呼這身穿搭「很有家的感覺」。林予晞則演繹PCES使用回收寶特瓶材料製作的永續時尚單品，撞色格紋上衣呈現活潑氛圍，林予晞也與大家分享好消息，她憑藉影集《台灣犯罪故事》入圍金鐘視后，被問到得知入圍當下的感受，她說：「我忽然間忍不住就哭出來，其實心情很複雜，又覺得幾家歡樂幾家愁。」她也預告將於10月22日台北時裝周閉幕大秀上首度擔綱走秀模特兒。

▲林予晞以及范少勳 。（圖／官方提供）

▲參與閉幕大秀的台灣設計師與模特兒。（圖／官方提供）

本屆閉幕秀於台北大巨蛋園區松菸大道上舉行，由台灣設計師ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、TANGTSUNGCHIEN（唐宗謙）、JUST IN XX （周裕穎）、PCES（暢芷荺、李玉琪、Bruno Chung）以及Story Wear（陳冠百）帶來新一季度作品，期間也限定打造香堤時尚大道，涵蓋Columbia Sportswear、Relove、COACH等品牌加入。

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關鍵字：

范少勳, 林予晞, 台北時裝周

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