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眼睛出現疲態？細數讓「眼周變老」原因 現在預防來得及

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▲▼眼周保養。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲眼周肌膚是抵禦老化的第一道防線。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

眼周肌膚為全身上下最薄之處，僅有臉部的1/5，含有較少的纖維和脂肪細胞，相較其他部位肌膚更易鬆弛，加上皮脂腺分泌不足，眼周容易呈現乾燥狀態，皺紋與細紋更易形成，加速老化現象浮現。《ET FASHION》盤點讓眼周易老化原因，現在避免來得及。

#眼部運動頻繁，卻缺乏肌肉支撐力

眼睛每天平均眨眼10,000次、時不時的笑與瞇眼，身為五官中最忙碌的器官卻缺乏肌肉支撐，讓鬆弛、眼皮下垂、紋路不自覺找上門。

#外力不自覺拉扯摧殘

無論是揉眼睛、戴上隱眼、卸妝時的拉扯，或者更年期眼睛乾澀的頻繁眨眼，都可能對嬌嫩的眼周無意識地造成傷害。

#光害第一線接收器

面對環境光害如白天的紫外線的穿透、長時間辦公與夜間挑燈的藍光侵襲…，脆弱的眼部肌膚難以抵抗外力，加劇眼周肌膚乾燥、細紋、暗沉等現象。

#生活習慣帶來暗沉

熬夜、壓力大、血液循環所造成的堵塞，黑眼圈逐一浮現，此時透過後天保養輔助告別眼部疲態。

▲▼眼周保養。（圖／品牌提供）

▲DR. BARBARA STURM 極緻抗老眼部精華，20ml，9,900元。

以多醣循環複合物，相當3倍咖啡因效果，立即啟動眼周微循環，減少黑眼圈；注入紅藻萃取與玻尿酸，先排水再消除浮腫。

▲▼眼周保養。（圖／品牌提供）

▲ILIA 醒膚喚采眼霜，15ml，1,650元。

富含海茴香提取物、酪梨萃取物、咖啡因、六胜肽，天然純淨配方溫和不易刺激，，添加珍珠柔光，保養、修飾雙效合一，提供眼周肌膚長效保濕，改善紋路、浮腫、黑眼圈等眼周皮膚問題。

▲▼眼周保養。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS 海洋膠原活力眼霜，15ml ，3,100元。

添加海洋膠原蛋白和多種活性植物提取物，這些天然成分能夠深入皮膚表層，增加肌膚彈性和水分，同時也能夠減輕眼部細紋和黑眼圈的出現、協助預防老化。

關鍵字：

眼部保養, 眼周老化, 眼周

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