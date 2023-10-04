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「豐臀金」比基尼遮不住豐胸　網狂批「全身名牌卻看來廉價」

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▲▼豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏穿Gucci金屬質感比基尼被網友狂酸噁心。（圖／翻攝kimkardashian IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）向來以敢穿出名，任何大膽前衛設計她都勇於嘗試，但性感與低俗之間往往一線之隔，這回她又踢到鐵板，穿著布料超少的義大利精品Gucci比基尼自拍，僅勉強遮住重點部位，讓網友紛紛狂批「全身名牌卻看起來廉價」、「若我媽po這種照片我會吐」。

▲▼豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏在布料少少的比基尼再搭Gucci布滿Logo的罩衫與長褲。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏分享穿這套Gucci比基尼照片看起來有些模糊，拍照風格有些「復古」，不過更驚人的是她所穿的金屬質感比基尼，讓她胸形全都露，讓網友狂勸身為4寶媽的她多為孩子想一想，但也有少數粉絲支持她做自己，她還搭配布滿Gucci Logo的罩衫與長褲，不過未替她的造型加分。

▲▼豐臀金 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏日前受邀欣賞Victoria Beckham巴黎大秀，她的粉紅造型贏得讚賞。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

製造話題功夫一流的金卡達夏，近日最受好評的穿搭是現身巴黎時裝周，欣賞「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名品牌的2024春夏服裝秀，當時她穿Victoria Beckham標誌性的粉紅緞面洋裝，難得的優雅造型被讚是歷來最美，她也好心情在貝嫂的IG留言說：「我愛你和這個（2024春夏）系列。」

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關鍵字：

豐臀金, 金卡達夏, Gucci, Victoria Beckham

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