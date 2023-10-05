UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動

實習記者施至真／綜合報導

日本快時尚品牌UNIQLO，最令人敲碗期待的「U」系列，如今再度推出秋冬系列。先前上架默默熱賣的「抽繩肩背包」，這回推出縮小版尺寸，預估將再掀起一波搶購風潮；同樣紅透半邊天的COS雲朵包，秋冬也換上新材質，質感大升級，多款美包超級燒，還不快筆記起來！

UNIQLO U 2023秋冬聯名系列，由前愛馬仕創意總監Christophe Lemaire率領設計團隊操刀，再度推出質感秋冬新品，其中最令人敲碗期待的是縮小尺寸的「抽繩肩背包」，雖然今年大包當道，但尺寸親民的小包包還是深受一票粉絲喜愛。

▲大尺寸「抽繩肩背包」，展現慵懶時尚。（圖／翻攝自UNIQLO官網，下同）

▲小尺寸「抽繩肩背包」，攜帶超方便。

先前被搶翻的「抽繩肩背包」寬46公分、長60公分的巨大容量，不僅通勤方便，揹起來更慵懶、隨性；這回推出的縮小版本，寬27.5公分、長37.5公分，適合用於各種外出、運動場合，中性輪廓男女都適用。

U系列也同步推出梯形「小郵差包」，由霧面質感的尼龍材質製成，除了小尺寸方便攜帶，內層細分3口袋收納設計及可拆式鑰匙扣環，機能性滿分令人愛不釋手，預料也將成為此系列的搶手單品。

▲UNIQLO U 小郵差包。



本季以「毫不費力的時尚感」為主題，打造一系列兼具柔和輪廓與簡潔線條的秋冬衣櫃必備單品，包括西裝外套、磨毛高領T恤、PADDED蓬鬆外套等，多款精選單品，輕鬆展現出慵懶隨性的時尚氛圍，此系列將於10／6（五）正式開賣，並僅限網路商店，及全台六間門市販售：UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT 4 FUN信義店、台中中友百貨店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、LaLaport台中店。

▲UNIQLO U 西裝外套。（圖／品牌提供，下同）

▲UNIQLO U 磨毛高領T恤。



▲UNIQLO U PADDED 蓬鬆外套。



▲UNIQLO U 寬版降落傘工裝長褲。



▲UNIQLO U 毛帽。

被韓女團BLACKPINK成員Jennie帶火的COS「雲朵包」，早已紅透半邊天，軟綿、蓬鬆的外型搭上療癒系風潮，無論是方便實用的大尺寸，還是裝可愛專用小尺寸，都深受一票粉絲喜愛。今年秋冬推出全新材質的雲朵包，質感大升級！

▲Jennie帶火COS雲朵包。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

COS「雲朵包」由原先的尼龍材質，換上全新皮革面料，融入金屬感光澤，散發著高級的時髦感，絕對能成為秋冬穿搭中最亮眼的配件。