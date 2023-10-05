fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動

>

實習記者施至真／綜合報導

日本快時尚品牌UNIQLO，最令人敲碗期待的「U」系列，如今再度推出秋冬系列。先前上架默默熱賣的「抽繩肩背包」，這回推出縮小版尺寸，預估將再掀起一波搶購風潮；同樣紅透半邊天的COS雲朵包，秋冬也換上新材質，質感大升級，多款美包超級燒，還不快筆記起來！

UNIQLO U 2023秋冬聯名系列，由前愛馬仕創意總監Christophe Lemaire率領設計團隊操刀，再度推出質感秋冬新品，其中最令人敲碗期待的是縮小尺寸的「抽繩肩背包」，雖然今年大包當道，但尺寸親民的小包包還是深受一票粉絲喜愛。

▲Uniqlo U包包。（圖／翻攝Uniqlo官網）

▲大尺寸「抽繩肩背包」，展現慵懶時尚。（圖／翻攝自UNIQLO官網，下同）

▲Uniqlo U包包。（圖／翻攝Uniqlo官網）

▲小尺寸「抽繩肩背包」，攜帶超方便。

先前被搶翻的「抽繩肩背包」寬46公分、長60公分的巨大容量，不僅通勤方便，揹起來更慵懶、隨性；這回推出的縮小版本，寬27.5公分、長37.5公分，適合用於各種外出、運動場合，中性輪廓男女都適用。

U系列也同步推出梯形「小郵差包」，由霧面質感的尼龍材質製成，除了小尺寸方便攜帶，內層細分3口袋收納設計及可拆式鑰匙扣環，機能性滿分令人愛不釋手，預料也將成為此系列的搶手單品。

▲Uniqlo U包包。（圖／翻攝Uniqlo官網）

▲UNIQLO U 小郵差包。

本季以「毫不費力的時尚感」為主題，打造一系列兼具柔和輪廓與簡潔線條的秋冬衣櫃必備單品，包括西裝外套、磨毛高領T恤、PADDED蓬鬆外套等，多款精選單品，輕鬆展現出慵懶隨性的時尚氛圍，此系列將於10／6（五）正式開賣，並僅限網路商店，及全台六間門市販售：UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT 4 FUN信義店、台中中友百貨店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、LaLaport台中店。

▲UNIQLO U。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U 西裝外套。（圖／品牌提供，下同）

▲UNIQLO U。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U 磨毛高領T恤。

▲UNIQLO U。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U PADDED 蓬鬆外套。

▲UNIQLO U。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO U 寬版降落傘工裝長褲。

▲UNIQLO U。（圖／翻攝自官網、IG，品牌提供）

▲UNIQLO U 毛帽。

被韓女團BLACKPINK成員Jennie帶火的COS「雲朵包」，早已紅透半邊天，軟綿、蓬鬆的外型搭上療癒系風潮，無論是方便實用的大尺寸，還是裝可愛專用小尺寸，都深受一票粉絲喜愛。今年秋冬推出全新材質的雲朵包，質感大升級！

▲Uniqlo U包包。（圖／翻攝Uniqlo官網）

▲Jennie帶火COS雲朵包。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

COS「雲朵包」由原先的尼龍材質，換上全新皮革面料，融入金屬感光澤，散發著高級的時髦感，絕對能成為秋冬穿搭中最亮眼的配件。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

關鍵字：

UNIQLO, U系列, 抽繩肩背包, 包包, COS, 雲朵包, 2023包款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

小犬颱風來襲　7間百貨宣布10／5停業一天 巴黎時裝周／張員瑛、潤娥神顏！MIU MIU續寫低腰神話「手提包一團亂」超有感 12星座10月運勢！處女偏財中獎機率超高、雙魚微笑比言語更有力量 UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍 「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人 就像天生好肌膚！3款「光澤水潤粉底」盤點 遮瑕度也很優秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面