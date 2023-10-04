巴黎時裝周／Jennie穿毛絨裝看秀！CHANEL花園種出多彩斜紋軟呢、爆款相機包

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏巴黎時裝周來到尾聲，香奈兒（CHANEL）選於法國城鎮海耶爾臨近海邊的諾瓦耶別墅獻上2024 春夏高級時裝系列，品牌大使BLACKPINK成員Jennie換上羊羔毛套裝搭配黑絲襪到場看秀受到高度關注。而本季訴說一段花園裡故事，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）種植各種美好元素，多彩粉色斜紋軟呢、線條感幾何正裝，在都市快步調中獲得生機。

▲香奈兒品牌大使Jennie穿著羊羔毛套裝搭配黑絲襪看秀。（圖／翻攝自Jennie IG）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）是如何描繪此系列？她提到：「 2024 春夏高級時裝系列如一首頌詩般歌詠著行進間的自由自在，訴說著根植於諾瓦耶別墅（villa Noailles）花園裡的一段故事」。讓衣著重回大自然建立親密感受，不少設計細節都讓人聯想到這座花園，立體派棋盤格花園轉化到幾何圖案，拼接、格紋等俐落線條繁複出現，條紋百慕達式短褲、毛巾布料套裝，融合入夕陽漸層色調以及基礎黑白條紋，品牌代表性的蕾絲蝴蝶結、黑色烏干紗元素成為調和劑，打造香奈兒女孩專屬的率性姿態。





▲諾瓦耶別墅（villa Noailles）花園裡的一段故事啟發了香奈兒 2024 春夏高級時裝系列。（圖／品牌提供）

▲標誌性斜紋軟呢元素多彩長禮服 。（圖／品牌提供）

品牌標誌性斜紋軟呢元素依然是貫穿全系列的線索，本季用以多彩、黑色或粉色打造出長禮服樣式，甚至是運動服飾和蕾絲設計，讓衝突性的元素巧妙結合。此外， 潛水衣材質套裝和綴以花卉圖案的蕾絲洋裝與長褲，如花園內的調色盤般，為春夏時節的衣櫥增添更多可能性。

▲2024春夏相機包搭配平底拖鞋。（圖／品牌提供）

▲率性俐落的CHANEL 調性。（圖／品牌提供）

本季配件也有看點，迷人性感的低腰剪裁卻意外搭配平底夾腳拖鞋，打破伸展台常規，視線更聚焦在一款菱格紋相機造型包款，而各種大尺寸托特包、雙C翻蓋包款同樣融入本季格紋、花園色調，以繽紛元素盡情享受生活中的喜悅。