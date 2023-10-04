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貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味

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▲▼ 貝克漢 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝克漢與維多莉亞貝克漢帶著4個兒女與媳婦妮可拉佩茲（右紅衣）、次子的模特兒女友Mia Regan（左）出席紀錄片首映會。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

講述退役足球金童貝克漢（David Beckham）從小鎮青年成長為世界超級巨星歷程的Netflix紀錄片《BECKHAM》（貝克漢），昨於倫敦舉辦首映會，貝克漢與老婆維多利亞貝克漢帶著4個兒女與媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz）、次子的模特兒女友Mia Regan一同造勢，集名聲與財富於一身的一家人一字排開超吸睛，也不難看出誰最受寵，當然是12歲的么女哈珀，不僅站C位，老爸貝克漢除了看媒體鏡頭、看老婆，眼神就是停留在這位前世情人身上了。

▲▼ 貝克漢 。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝克漢與女兒哈珀相識而笑，哈珀戴著梵克雅寶幸運草項鍊與珍珠耳環。（圖／美聯社）

貝克漢家有女初長成，亭亭玉立的哈珀承襲維多利亞的時尚品味，近期亮相都是穿媽媽同名品牌Victoria Beckham的作品，昨出席紀錄片首映會，穿上粉紅及地長洋裝亮相，手上的粉紅鍊包也是媽媽牌，堪稱Victoria Beckham的最佳代言人。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲珍珠母貝吊墜，92,500元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

哈珀同時戴上珍珠耳環，以及法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）要價近10萬元的經典Vintage Alhambra 18K金鑲嵌珍珠母貝幸運草造型項鍊，流露優雅氣息；而有別於女兒的甜美造型，維多利亞貝克漢選穿俐落的白色西裝，與老公和3個兒子帥成一片。

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, 梵克雅寶, Ven Cleef & Arpels

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