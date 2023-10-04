MIDO高階複雜錶首登場　林哲熹9萬錶上手最迷月相

▲林哲熹現身板橋大遠百MIDO全新形象櫃秀錶。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIDO（美度表）全新形象櫃於板橋大遠百揭幕，祭出品牌首款高端複雜功能錶款Baroncelli III Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶坐鎮，男星林哲熹搶先戴上此款結合全日曆、月相與計時碼錶功能的腕錶，透露最吸引他的是月相顯示，他說：「月相影響潮汐，潮汐影響心情，人和大自然是密不可分的。」





▲MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶，深藍色款91,000元。

林哲熹自認是守時之人，很難忍受別人遲到，容忍度視對方的熟稔程度而定，若是女友遲到，他認為必有他能理解的理由，他說：「因為一定是價值觀相近才會在一起嘛！如果我不太會遲到，另一半應該也不太會。」一只好錶正是掌握時間的關鍵，MIDO全新Baroncelli III Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶，面盤12時位置為30分鐘計時盤，內有星期與月份窗，對應的6時方向為12小時計時盤，內部顯示月相盈虧，而9時位置小盤是小秒針與24小時制小時，是MIDO歷來功能最複雜之作，歸功於具60小時動力儲存、裝配Nivachron高科技鈦游絲的Calibre 60自動上鍊機芯。





▲MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶，PVD玫瑰金不鏽鋼款94,700元。

MIDO Baroncelli III Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶共有3種款式，分別為海軍藍不鏽鋼錶、玫瑰金PVD不鏽鋼錶殼配巧克力色太陽放射髮絲紋面盤款，以及絲光打磨白色面盤搭配快拆式Nato黃藍直條紋風格織物錶帶款，滿足不同時尚風格的錶迷，定價逾9萬元，屬於MIDO高價之作。

▲MIDO Baroncelli Chronograph Moonphase永恆系列月相計時碼錶，NATO錶帶款90,000元。

同屬Swatch集團的浪琴表（Longines），持續壯大為運動愛好者而生的CONQUEST征服者系列，推出3種不同錶徑尺寸的男、女錶，包括大三針腕錶、計時碼錶與鑲鑽女錶等15種款式，與品牌友好、入圍本屆金馬獎最佳男主角的林柏宏，選戴香檳金色面盤的CONQUEST征服者系列42毫米計時碼錶，簡約俐落的設計配上新式抗磁材質擒縱結構的自動上鍊L898機芯，內外兼具。





▲角逐金馬獎影帝榮銜的林柏宏佩戴浪琴CONQUEST征服者系列42毫米錶徑計時碼錶。（圖／浪琴表，以下同）





▲浪琴表CONQUEST征服者系列香檳金色面盤的42毫米錶徑計時碼錶，125,300元。