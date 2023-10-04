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Alexander McQueen新任創意總監人選出爐！　有超高顏值、曾為Uniqlo效力

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記者鮑璿安／外電報導

時尚圈又有全新的人事異動，任職Alexander McQueen創意總監長達13年的Sarah Burton剛交出2024春夏系列最終章，品牌隨即公佈新任創意總監為高顏值設計師Sean McGirr，他擁有JW Anderson男裝設計主管工作經歷，讓外界期待他能如何領導品牌走向新篇章。

出生於柏林的設計師、攝影師Sean McGirr，接下Alexander McQueen新任創意總監職位，據了解他工作經歷包含Dries Van Noten女裝設計團隊成員、Uniqlo U 設計總監Christophe Lemaire 團隊成員以及JW Anderson的男装成衣主管等，擁有敏銳的時尚眼光和獨特審美，不過Sean McGirr是品牌首位沒有在創始人Alexander McQueen 手下工作過的設計師，未來設計風格和走向還有待觀察。而前任創意總監Sarah Burton甚至已經在Alexander McQueen工作共計26年之久，雙方累積深厚情感，直至2024春夏系列才邁入最終章。

Alexander McQueen的執行長Gianfilippo Testa對於Sean McGirr上任表示：「憑藉他的經驗、個性和創造力，將為Alexander McQueen帶來強大的創意語言，同時鞏固其獨特的遺產。」目前由Sean McGirr操刀的首季大秀時間則尚未公佈。

▲Alexander McQueen 。（圖／品牌IG）

▲Alexander McQueen 擁有標誌性叛逆風格和女性魅力。（圖／品牌IG）

關鍵字：

Sarah Burton, Sean McGirr, Alexander McQueen

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