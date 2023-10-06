無印良品護手霜「台灣獨家香調」必收　加碼4款口碑熱銷清單

實習記者施至真／綜合報導

秋天必備包包、辦公室必備一支護手霜，在冷氣房一天後，手部肌膚出現缺水問題，MUJI無印良品2023秋冬新品帶來「芬香護手霜」系列，其中「靜謐款」是台灣獨家香調，沉穩香味讓心情更愉悅，更加碼熱門護手霜推薦清單，香氛控、無香款通通告訴你，讓雙手隨時保持水嫩！

▲無印良品芬香護手霜。（圖／品牌提供，下同）



因應台灣濕熱氣候，無印良品推出秋冬必備護手霜，質地清爽水潤，修復手部乾燥問題的同時，也能降低黏膩感。並推出台灣獨家研發的「靜謐款」，與日本款式稍有不同，強調沉穩、平靜的香調，在辦公室使用也適合，香氣不會過於濃厚影響到同事。

▲（左）芬香護手霜柑橘香調、（右）綠意香調。



▲台灣獨家研發靜謐款。



MUJI無印良品芳香護手霜共3種香調，分別為綠意、柑橘、靜謐，預計10月陸續上市，售價NT$290~390元。

＃綠意：具有尤加利、萊姆的香氣。

＃柑橘：具有甜橙、香檸檬的香氣。

＃台灣獨家－靜謐：具有依蘭依蘭、絲柏的香氣。

加碼口碑熱銷推薦

1.Aesop

Aesop王牌產品「賦活芳香護手霜」，是品味人士的心頭好，柔和的柑橘、迷迭香葉、雪松香氣，光是聞到就令人非常滿足。再添加潤膚配方，緩解手部的乾燥問題，隨手一塗就像幫雙手做SPA。

2.L'OCCITANE

歐舒丹多款護手霜在@cosme網站名列前茅，甚至被譽為「國民護手霜」。人氣款是「乳油木護手霜」，帶有純淨的乳油木香調，滋潤且吸收快；帶有溫柔典雅清甜香的「橙花&蘭花護手霜」，同樣也是人氣款。

3.SABON

香氛控不能錯過SABON的護手霜，從@cosme黑馬榜單的「仲夏花果」香調，到經典以色列玫瑰、白茶等香氣，都必須試用看看，潤澤度高又持香，用過就回不去了！

4.Aveeno

艾惟諾「燕麥高效舒緩護手霜」主打無香精及敏感肌適用，含有活萃燕麥萃取，能修復暗沉、乾燥，溫和滋潤保濕雙手肌膚，不愛香氣，肌膚較為敏弱的人，這支絕對是你的好選擇。