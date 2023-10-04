黛安娜王妃「綿羊毛衣」變超Q半月包！LeSportsac最新聯名紅白滿版印花必收

記者鮑璿安／台北報導

已故英國黛安娜王妃在1980年代曾多次於公眾場合穿著英國時尚品牌Warm & Wonderful設計的黑羊毛衣，上月以114萬美元天價（約3650萬新台幣）賣出。現在人人都有入手機會，美國輕量配件包包品牌LeSportsac 最新聯名對象就是Warm & Wonderful，系列帶來童趣可愛的經典黑羊圖騰包款，結合實用度和高辨識度外觀必收！

▲美國輕量配件包包品牌LeSportsac 最新聯名Warm & Wonderful 。（圖／品牌提供）

▲4種包款（左起）絨毛奶霜半月包NT$7,800、絨毛奶霜兩用半月包NT$7,500 ；經典黛妃黑羊拉鍊托特包NT$21,800、經典黛妃黑羊迷你兩用新月包NT$9,800。（圖／品牌提供）



黛安娜王妃不光是影響力人物，她的穿搭更對當今時尚圈有很大啟發，本次聯名系列是Warm & Wonderful與LeSportsac指標性膠囊系列《 Arc En Ciel系列》的合作，共含4款包款。LeSportsac標誌性輕量包款遇上復刻毛衣的滿版印花設計，紅底與白羊相互碰撞出可愛火花；另也有純素羊毛絨與紅色尼龍布拼接而成的款式，組成半月包的潮流廓形，同時附有可拆卸的黑羊金屬鑰匙圈，提高日常實用度。

▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款 。（圖／品牌提供）



另外，Paul Smith與Mulberry發表聯名膠囊系列，將兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，運用Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。