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在家也有專家級「奢寵還幼手技」！每天只要5分鐘　一周有感提拉逆齡

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要全方位對抗地心引力，讓肌膚可以上提不老化，除了選對保養品，更重要的按摩技巧也是關鍵，保養專家柳燕就分享「還幼逆齡手法」，主要分為4大重點：開穴、順氣、補氣以及固氣，幫助臉部重回年輕狀態。

STEP 1：開穴

在眉心、太陽穴、迎香穴、頰車穴、承漿穴，利用手指按壓，幫助臉部肌膚開啟接下來的保養儀式。

STEP 2：順氣

在塗抹保養品的時候，可以利用從臉頰中央向外方向，從額頭開始、兩頰到顴骨、下顎線最後順著脖子帶到淋巴結，做一個排出代謝的效果，眼周部分則是用點壓的方式，舒緩壓力。

STEP 3：補氣

利用手指的拳頭當作滾輪，從下巴往上往後、兩頰往太陽穴、額頭中央往太陽穴提拉，一邊滾動手指、一邊進行拉提按摩，可以活絡整個臉部肌膚。

STEP 4：固氣

雙手並行從下顎線開始一路往上，由下往上推拉按摩，做到全方位的緊實提拉，最後額頭往下的時候在太陽穴做一個定格，就完成整個臉部保養。

【推薦單品】

＃后 還幼膏，25ml、售價9920元

▲后,EVE LOM,FANCL,保養,逆齡,抗老。（圖／品牌提供）

韓系保養品牌后最頂級的「還幼」系列，可以說是集所有科研與高效精華於大成，這次全方位升級，從生長26萬小時的天然山蔘全草，運用獨門「百蒸膏法」100小時的淬鍊，提取出珍貴的山蔘原生質體，裡面蘊含豐富的人蔘皂苷成分，對於肌膚逆齡有著很好的奢養功效，搭配專利複方，讓還幼膏可以在極致濃郁的狀態下，又擁有奶油般的親膚質地，一抹打造頂級尊寵的滋養享受。

＃EVE LOM 全能多效賦活霜，50ml、售價3900元

▲后,EVE LOM,FANCL,保養,逆齡,抗老。（圖／品牌提供）

肌膚就像是海綿，若沒有吸飽營養能量，就會乾癟粗糙，所以，EVE LOM全能多效賦活霜透過水蜜桃花萃取加上歐夏至草萃取，讓肌膚可以啟動活水機制，幫助肌膚補充抗老保濕能量的同時，也可以像是肌膚幫浦一樣，順勢灌飽營養成分，打造澎潤飽滿的狀態。

＃FANCL 光透勻皙精華霜，20g、售價2200元

▲后,EVE LOM,FANCL,保養,逆齡,抗老。（圖／品牌提供）

以無添加在市場佔據一席之地的FANCL在9月推出全新精華霜，更加保濕滋潤的質地，同時又有淡化臉部暗沉的功能，裡面蘊含植物固醇、活化型維他命C α、白百合精華等成分，是一款在秋冬季節也很適合使用的好物，把春夏曬到的地方通通白回來。
 

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關鍵字：

, EVE LOM, FANCL, 保養, 逆齡, 抗老

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