在家也有專家級「奢寵還幼手技」！每天只要5分鐘　一周有感提拉逆齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要全方位對抗地心引力，讓肌膚可以上提不老化，除了選對保養品，更重要的按摩技巧也是關鍵，保養專家柳燕就分享「還幼逆齡手法」，主要分為4大重點：開穴、順氣、補氣以及固氣，幫助臉部重回年輕狀態。

STEP 1：開穴

在眉心、太陽穴、迎香穴、頰車穴、承漿穴，利用手指按壓，幫助臉部肌膚開啟接下來的保養儀式。

STEP 2：順氣

在塗抹保養品的時候，可以利用從臉頰中央向外方向，從額頭開始、兩頰到顴骨、下顎線最後順著脖子帶到淋巴結，做一個排出代謝的效果，眼周部分則是用點壓的方式，舒緩壓力。

STEP 3：補氣

利用手指的拳頭當作滾輪，從下巴往上往後、兩頰往太陽穴、額頭中央往太陽穴提拉，一邊滾動手指、一邊進行拉提按摩，可以活絡整個臉部肌膚。

STEP 4：固氣

雙手並行從下顎線開始一路往上，由下往上推拉按摩，做到全方位的緊實提拉，最後額頭往下的時候在太陽穴做一個定格，就完成整個臉部保養。

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