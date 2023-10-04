雙眼酸澀浮腫？超簡單技法1分鐘放大2倍、輕鬆舒緩壓力

記者李薇／台北報導

雙眼使用過多，不僅會造成眼壓過高，也容易引發頭痛的問題，建議每天都可以透過按摩，在睡前或是太累的時候，幫助眼周舒緩放鬆，搭配眼霜效果更好，讓眼部同時逆齡抗皺。

STEP 1：在眼周肌膚可以使用精華或是眼霜，先塗抹進行打底，幫助後續成分吸收，避免肌膚拉扯。

STEP 2：先運用按摩棒，從眼下、眼上兩個地方，方向從眼頭到眼尾位置，進行拉提舒緩，可以各重複約3次。

STEP 3：將眉骨位置分為前中後三個部分，從眉頭、眉中、眉尾三個穴位進行畫圈按壓，眼下部分也是分為眼頭、眼中與眼後三個地方，同時也是進行深度按摩。

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