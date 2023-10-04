fb ig video ETtoday search mobile

雙眼酸澀浮腫？超簡單技法1分鐘放大2倍、輕鬆舒緩壓力

>

記者李薇／台北報導

雙眼使用過多，不僅會造成眼壓過高，也容易引發頭痛的問題，建議每天都可以透過按摩，在睡前或是太累的時候，幫助眼周舒緩放鬆，搭配眼霜效果更好，讓眼部同時逆齡抗皺。

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

STEP 1：在眼周肌膚可以使用精華或是眼霜，先塗抹進行打底，幫助後續成分吸收，避免肌膚拉扯。

STEP 2：先運用按摩棒，從眼下、眼上兩個地方，方向從眼頭到眼尾位置，進行拉提舒緩，可以各重複約3次。

STEP 3：將眉骨位置分為前中後三個部分，從眉頭、眉中、眉尾三個穴位進行畫圈按壓，眼下部分也是分為眼頭、眼中與眼後三個地方，同時也是進行深度按摩。

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃香緹卡 鑽石明眸拉提眼霜，15ml、售價8700元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

可以說是貴婦們愛用的秘密武器鑽石明眸拉提眼霜，搭載充電植物醣、瞬效玻尿酸、超智能六胜肽等成分，奶蓋等級的質地蘊含豐富抗老能量，可以迅速幫助肌膚舒緩放鬆，同時擁有撫平細紋、改善乾燥的效果，一抹就擁有細緻平滑，同時搭配按摩手技，真的秒速就可以放大雙眼，1分鐘晶亮眼神超有感。

＃后 還幼眼霜，25ml、售價13800元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

后最頂級的還幼系列最近進行全面更新，從生長26萬小時的天然山蔘全草中，運用100小時的百蒸膏法淬鍊出超級珍貴的山蔘原生質體，裡面的人蔘皂苷可以說是達到巔峰，對於肌膚抗老逆齡效果特別好，同時還添加多種天然植物成分萃取，包括：當歸、遠志、大棗、枸杞、熟地黃、天門冬等等，為肌膚迅速補氣。

►越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

►另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

►越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

關鍵字：

香緹卡, , 眼霜, 保養, 眼周

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

近期偏財運很好的三大星座！TOP 1投資股票、黃金會有大回報

近期偏財運很好的三大星座！TOP 1投資股票、黃金會有大回報

妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

換季底妝卡粉起皮？彩妝師GOSS「面摩法」打造巨星級媽生好皮

換季底妝卡粉起皮？彩妝師GOSS「面摩法」打造巨星級媽生好皮

韓妞底妝新趨勢：不畫臥蠶等於沒眼妝！先遮瑕再底妝更輕薄 空空賞／只要250元超佛系！不熏眼、防水也能卸的潔膚水回購率100% 評測／出油落淚也不花妝！一整天不斷電眼線液　放電眼神立刻聚焦 膠原蛋白怎麼補充最有效？王綺嫻醫師最新4秘訣分析：腸胃照顧也關鍵 DIY美甲省預算！常見三細節沒注意小心長「黴菌」　綠色藏匿甲縫超噁心 容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面