7個徵兆顯示你是缺乏安全感的人！感情易陷入危機　第一步先找回自信

實習記者施至真／綜合報導

你容易在不同的關係中疲於奔命，甚至因為無法得到滿足，而感到心裡痛苦或影響生活品質嗎？當意識到自己缺乏安全感，感情關係甚至為此受到影響時，必須適時調整心態，以下先測驗看看你是否缺乏安全感，並練習找回！

▲沒有安全感不僅影響自己，也影響與人的關係。（圖／翻攝unsplash）



缺乏安全感的人通常比較敏感，容易感到焦慮、缺乏自信，無論在友情、愛情、親情中，容易因為不安的情緒而無法感到滿足。如果你中了以下多個項目，那表示你是缺乏安全感的人。

＃容易緊張不安

＃難以建立穩固親密關係

＃喜歡抱著東西，或蜷曲著睡覺

＃習慣在意別人的眼光和看法

＃容易在小事上糾結

＃不敢堅決的表達意見

＃喜歡角落的位子

當意識到自己缺乏安全感，而影響與周遭人的關係時，你絕對需要練習找回安全感。以下4項先筆記。

▲練習找回安全感。（圖／翻攝IG@netflixtw，下同）



培養自信

培養自信是建立安全感的第一步，懂得欣賞自己的好、看見自己擁有的東西，面對缺點並接受，才能與真正的自己坦誠相見。培養自信不是一天兩天就能達成，但唯有相信自己很好，自己值得幸福、知足，才能滿足自己對安全感的追求。

坦承相對

除了面對自己的優缺點，也應該和周遭的坦承相對，無論是對彼此的不滿、誤解，或是自己在意，但對方可能沒有察覺的問題，找個好時機好好與親友、愛人聊聊，也能建立自己在關係中的安全感。

養成儲蓄習慣

從生活品質中建立安全感也很重要，有足夠的金錢，可以支持你做想做的事，而且完全經濟獨立，不用擔心生活壓力，因此養成儲蓄習慣，也能滿足所謂的「金錢安全感」。

適時表達關心

沒有安全感的人，習慣在意別人的眼光和看法，若永遠等著他人主動搭話，無法避免在等待的過程中產生折磨人的不安全感。主動與人攀談而不是被動等待，可以慢慢建立與人的關係，因此適時表達關係非常重要。