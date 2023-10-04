BOSCH新款美型烤箱內建鏡頭　每10秒為你更新食物美照

▲BOSCH在台推出旗下頂級廚電8系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

德國家電品牌BOSCH今（10／3）在台發表旗下最新款8系列烤箱與其他廚電產品，與之前以金屬色為主軸的設計不同，改採以黑為主色的全新視覺，搭載電子化面板登場，然而BOSCH的電子躍進不止這些，其8系列的微波蒸氣烤箱內還搭載攝影機，使用烤箱時可每10秒拍攝一次食物狀態，傳送至手機專屬APP，哪種照片會比在烤箱裡拍正在製作的食物還要威呢？

BOSCH在台推出全新高端8系列廚具商品，以黑色為廚房設計大勢的外型設計，從外觀打造精緻感，順便幫家中廚房空間升級時尚氛圍，最大改變除了整體色調，最讓消費者青睞的烤箱，其經典旋鈕設計也變成「數位控制環」，與手機一樣的觸控操作，打出最直覺化上手的電子化體驗。

該系列的極緻黑蒸氣微波烤箱，也加入全新「烘焙調色盤」功能，提供1-5級烤色選擇，其烤色是使用AI廣泛數據分析，結合內建攝影機拍攝即時照片進行對比，正確識別使用者期望的上色程度，只需按下「個別上色」，選擇所需的烤色等級，即可達到烤出客製化的色澤效果。

而上述的烤箱內建攝影機提供的「智慧攝影」功能，其高解析度攝影機可在近500度C的高溫持續運作，每十秒傳送食材現況照片至手機內，即便不在烤箱旁邊也能掌握食材烹煮進度，遠端操控也沒問題，另可透過Home Connect App，將照片即時傳送給朋友或在社交平台上分享。

而8系列產品除極緻黑蒸氣微波烤箱，也推出智慧烤箱、蒸烤爐、咖啡機、暖盤機等其他單品，提供功能依型號與規格會有差異，建議售買前可先至品牌櫃位實際體驗確認，該系列售價從38,000元至188,000元不等。

代理商嘉儀近期也在台發表義大利Bertazzoni博塔隆尼全新廚電「Air-Tech 三合一爐連烤」，將感應爐、檯面式抽油煙機及烤箱整合在同一機上，並使用義大利超跑烤漆工藝製作外觀面板，該產品在2023年米蘭設計周亮相，在百貨周年慶檔期落地台灣，提供六種顏色包括紅色、碳黑、白色、橘色、黃色、黑色及不鏽鋼色飾板，讓使用者能巧妙融入家中廚房裝潢。

該款商品主打獨創內嵌檯面式抽油煙機與感應爐，感應爐搭載4個烹飪區，每個區域分別提供1200W 到 2100W共9個功率級別，採用陶瓷黑色玻璃表面方便清潔；檯面式抽油煙機也提供9種風率，還能選擇自動模式，會自行根據實際使用的感應區域的數量和功率，提供最佳排煙風速，適合使用在開放式廚房的中島設計空間。

「Air-Tech 三合一爐連烤」所搭載的103公升電烤箱，也採用電子觸控螢幕設定，包括烹飪控制，從快速預熱、Pizza 烘烤等11種烤程，搭配數位食物探針，號稱達到精準的烹飪效果，三層玻璃門片搭配緩衝關閉系統，也能以最大限度減少熱量損耗，產品售價從46萬元至52萬元不等。