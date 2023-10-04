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巴黎時裝周／LV相機包、魔術方塊包競爭爆款　太妍超深V＋迷你裙看秀

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▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 2024春夏秀在巴黎時裝周登場。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）在巴黎時裝周發表2024春夏系列，從服裝到配件、嘉賓、場地，全都有看頭，賈靜雯穿黑白洋裝、短靴，個性又青春，太妍以深V針織衫與迷你裙，讓甜、辣、酷一次到齊。許多包包都有爆款相，相機包真的是「相機」外型，格紋鍊帶包像縮小的硬箱也像魔術方塊，每款手袋都有鮮明姿態，令人眼冒愛心。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲相機包就像相機、方形鍊帶包猶如魔術方塊。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲太妍穿著深V上衣與短裙，俏麗又有個性。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯看秀前在巴黎街頭拍照。

除了服裝本身，辦秀的場地也常是焦點，LV 2024春夏秀選在品牌新接管、位於巴黎香榭大道總店隔壁的建築，據外媒報導，這裡將改建成為LV旗下的首家旅館，落成後必定會成為巴黎地標之一，目前外牆包裹成銀色Monogram硬箱，在該地辦秀，頗有展開新頁的氣勢。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV在巴黎香榭大道的新據點將會成為品牌旗下首家旅館，現在外牆包覆成銀色Monogram硬箱。

建築內的大秀現場則是「橘」到不行，以低密度聚乙烯製成充氣氣球狀結構、膨脹至填充整個空間，再運用不同的光線、紋理，加上球狀吊燈，打造出整體環境。

今年是Nicolas Ghesquiere接掌LV女裝藝術總監第10年，一路的堅持與蛻變精彩可見，2024春夏輪廓顯得更柔軟，但仍見到他擅長的科技未來線條，比例多為上寬下窄，且能嗅到些許1980、90年代的氣氛，例如斜繫著的寬皮帶、寬大的多排扣外套、蓬蓬的皮夾克，還有模特兒的髮型等，如行雲流水般毫不刻意地流露復古感。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

馬甲、白絲襪、軍裝輪廓，似乎又把時間拉得更遠，回到17世紀路易十六的年代，壓軸的黑白外套遠看是千鳥格紋，靠近才能發現是雷射切割打造的材質，搭配華美的扣飾與項鍊，貴族氣質濃厚，Nicolas Ghesquiere讓時空橫跨過去又走到未來，元素多元豐富。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲壓軸的黑白外套遠看是千鳥格紋，搭配扣飾與項鍊更添華麗。

手袋和服裝一樣充滿變化，外型模仿相機的手拿包、掛在胸前的相機套，既具像又可愛，條紋包像絲巾也像收起的雨傘、圓形提包有大大的LV Logo，都是過目會印象深刻的作品，還有經典的Alma包變窄、骰子般的立體正方小包，屬於更日常又有特色的款式。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲條紋包像絲巾也像收起的摺傘、圓形包上有醒目的Logo。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲像是相機套的包包、縮小版硬箱的方形鍊帶包。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲經典Alma包變窄、方形如骰子般的鍊帶包。

秀前LV在IG開了廣播專區，讓多位與秀嘉賓留言炒熱氣氛，韓團Stray Kids的Felix今年8月成為LV品牌大使，他說：「非常興奮可以到巴黎參加LV秀，謝謝Nicolas讓我穿上迷人的造型看秀。能加入LV大家庭，我覺得很幸運。」少女時代的太妍、f(x)的Amber（劉逸雲）也都是嘉賓，兩人排排坐難得同框，賈靜雯以黑白短洋裝出席看秀，她在IG留言：「3天2夜怎麼夠呢？但是為了這場秀一切都夠了，能獲邀參與，榮幸，期待下次再相聚。」

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲賈靜雯以短洋裝搭配短靴看秀。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲韓團Stray Kids的Felix是LV品牌大使。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲f(x) Amber（左二）、太妍（左三）坐在一起看秀。左一為《羅根》女星Dafne Keen、右起為女子自由式滑雪運動員谷愛凌、Steve Jobs的女兒Eve Jobs、當紅DJ Peggy Gou。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲NewJeans成員Hyein。

【更多巴黎時裝周】
LOEWE
LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝，看似基本的線條輪廓下，藏著誇張的比例變化，長褲的腰線高到胸腺下方，無論誰穿上都變三七身大長腿，甚至從深V針織衫的領口，可以看見高腰褲頭露出來，胸下線有多高，腰就有多高。

縫紉時固定用的絲針被放到巨大，別在褲頭像是還在製作中，粗針織長斗蓬貼合包覆著身體，感覺又暖又舒服，創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷，創意總是很狂但也很討喜。

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Loewe 2024春夏。（圖／品牌提供）

DIOR
女權是DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的中心思想，但反映在服裝上不是硬邦邦的議題，反而常有柔軟的一面，蕾絲以各種手法穿插，除了細膩的圖案，拉扯出鬚鬚的效果顯得個性，不對稱剪裁有許多發揮，露出一側肩線的襯衫、半邊的小外套，都相當有趣，針織衫順著身體曲線，包覆又不過於束縛，也是系列中的重要角色。

布料擷取義大利藝術家Alberto Burri作品中的元素，將撕裂、燃燒的痕跡運用其中。而包括月相、不同季節的太陽、動物、藥草等，都出現在布料或刺繡上，整體看來仍是Maria Grazia Chiuri筆下的DIOR，但透過場地與服裝、配件的每一分細節，讓2024春夏精彩迷人。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

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