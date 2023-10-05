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風・Luxury／姆巴佩高調放閃方形鑽錶　HUBLOT引領華麗運動風

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▲▼ 方形錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT品牌大使姆巴佩戴Square Bang Unico皇金滿鑽計時碼錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

方形錶予人霸氣感受，HUBLOT（宇舶）去年首次推出方形的Square Bang Unico計時碼錶系列大受歡迎，今年華麗升級，發表錶圈鑲鑽以及錶耳與連接錶帶處鑲鑽的滿鑽款，讓皇金或鈦金屬材質打造的方形輪廓更顯突出，品牌大使、法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）搶先戴上Square Bang Unico皇金滿鑽計時碼錶，高調放閃。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）▲HUBLOT Square Bang Unico鑽錶系列，（右上順時針）鈦金鑽圈款946,000元，鈦金滿鑽款1,207,000元，皇金鑽圈款1,567,000元，皇金滿鑲款1,828,000元。

HUBLOT Square Bang Unico系列腕錶無論外型設計或內在機芯的製作都極具挑戰，模組化結構錶殼經過精細的拋光及緞面髮絲紋處理、微噴砂螺絲等細節處理，製作難度較圓形錶殼更高；而自製UNICO飛返計時機芯，也必須完美融入方形錶殼呈現標誌性的鏤空面盤，在最新奢華版本再加入美鑽，於錶圈鑲嵌44顆鑽石，錶殼則鑲有94顆尺寸不同的鑽石，展現華麗運動風格。

▲▼ 方形錶 。（圖／公關照）

▲劉冠廷佩戴卡地亞Santos de Cartier綠面精鋼腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

提及方形錶，經典之作首推卡地亞（Cartier）Santos de Cartier腕錶，1904年路易卡地亞為飛行員好友Santos-Dumont打造了錶壇史上首只戴於手腕上的現代腕錶，1911年正式開啟了方形圓角搭配弧形錶耳、錶圈外露螺絲的Santos腕錶傳奇，時至今日仍不斷推陳出新，今年主打綠色面盤的Santos精鋼錶，可從鍊帶自由轉換成綠色鱷魚皮錶帶，是男星劉冠廷的心頭好。

▲▼ 方形錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier綠面精鋼腕錶，大型款246,000元。

Bell & Ross的方型錶殼在錶界也有高辨識度，獨特造型源自飛機儀表板，近日更以飛行陀螺羅盤為靈感創作限量999只的BR 03 Gyrocompass腕錶，面盤被搶眼的鮮黃色戰鬥機佔據，實際功能是化身為時針，機首對準時標指示小時，分鐘則由白色箭頭分針指示，而夜幕低垂時，4個方位字母及其三角形記號有Super-LumiNova®夜光塗層，會發出綠色亮光，時分刻度則散發藍色夜光，戰機輪廓亦會發出帶黃調的綠光，日夜都吸睛。

▲▼ 方形錶 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross限量999只的BR 03 Gyrocompass腕錶，146,000元。（圖／Bell & Ross提供）

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關鍵字：

風Luxury, HUBLOT, Cartier, 卡地亞, Bell & Ross

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