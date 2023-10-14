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乘航空界愛馬仕到泰國曼谷踩點　精選TOP 6高CP值平價美食

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文／MENU美食誌

疫情解封後大家都爭先恐後出國，小編整理了曼谷美食，帶著大家去大快朵頤！

主打五感體驗的星宇航空，在「嗅覺」上與台灣茶香水品牌和P.Seven合作研發出獨有的香氛，登機降落音樂的「聽覺」則是由英國Jazz界音樂家Peter White量身作曲，「味覺」則是與米其林餐廳、知名餐飲品牌聯名，而「觸覺」和「視覺」是由Designworks設計專屬座艙，讓客戶感受到其獨特性。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，此次小編要帶大家到泰國曼谷踩點，享受高CP值的平價美食！

BUBBLE IN THE FOREST CAFE
170 CHAROEN THA ALLEY, BANG TOEI, SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM 73170泰國

曼谷討論度最高的網美咖啡廳，被譽為小馬爾地夫，是網美必來的打卡景點。餐點種類眾多，主餐、輕食、飲品應有盡有，推薦芒果乳酪蛋糕冰沙和夏威夷果仁布朗尼。

▲BUBBLE IN THE FOREST CAFE。（圖／美食客Lilith提供）

MANGO TANGO
KRUNG THEP MAHA NAKHON

餐車上方有活潑俏皮的芒果玩偶雕像，主打販售各式芒果飲品、冰品及甜點。必吃芒果糯米飯，切丁狀的芒果酸甜有味，搭配淋上椰奶的糯米飯，十分美味。

▲MANGO TANGO。（圖／美食客Peggy提供）

CHATRAMUE BTS CHIDLOM
PGVV+H9M ชิดลม ทางออก เซ็นทรัล ชิดลม, รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา KHWAENG LUMPHINI, KHET PATHUM WAN, BANGKOK 10330泰國

泰式奶茶手搖飲ChaTraMue手標茶，是泰國最熱門的飲品店，以濾網方式煮茶，每家店品質都相當穩定。推薦基本款泰式奶茶、綠奶茶和玫瑰奶茶。

▲CHATRAMUE BTS CHIDLOM。（圖／美食客Rainie倩提供）

SAVOEY RIVER VIEW
26 5 RAMA III RD, CHONG NONSI, YAN NAWA, BANGKOK 10120泰國

店內供應各種新鮮海產，螃蟹還可以現場選擇大小重量，由服務人員秤重計價。推薦避風塘瀨尿蝦、冬央海鮮炒飯、咖哩螃蟹和內餡飽滿帶汁的金錢蝦餅。

▲SAVOEY RIVER VIEW。（圖／美食客20F食驗家提供）

ICON SIAM
299 CHAROEN NAKHON 5 ALLEY, KHLONG TON SAI, KHLONG SAN, BANGKOK 10600泰國

超過30個國家、100個以上的餐飲品牌進駐，餐廳區後方就是SOOKSIAM暹邏樂城室內水上市場，攤販在水邊販售各式泰式特色美食小吃，相當特別。

▲ICON SIAM。（圖／美食客DADA提供）

AFTER YOU DESSERT CAFE
KRUNG THEP MAHA NAKHON

曼谷超人氣排隊甜點店， 每一段時間都會推出新的熱賣商品或是限定口味，日式焙茶 、榴槤冰 、After You冰和蜜糖吐司都是必點產品。

▲AFTER YOU DESSERT CAFE。（圖／美食客BlueBleu提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 泰國, 美食

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