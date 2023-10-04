超準！想喝哪一杯飲料？測出你現階段的人生絆腳石

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

人生就像是遊戲關卡，常常都會面臨很多怪物、魔王，需要按部就班打怪，才有機會升等，以下這個小紅書爆紅的心理測驗，可以測出你目前遇到最大的難題是什麼？

Q：以下三杯飲料你最想要喝的是哪一杯？

1.目前你遇到最大的問題是：事業

因為你現在面臨到一個很大的危機，在工作上沒有晉升的機會，同時又有很多小人正在虎視眈眈，每天找機會扯腿，所以讓事業亮起了紅燈，你想要從中突破困境卻一直不得其方法，內心非常焦慮與緊張，其實更重要的在於提升自己的能力，有助找到新的突破口、超越其他人。

2.目前你遇到最大的問題是：愛情

愛情一直都是你心裡很大的牽掛，因為你不管是在相處或是擇偶的要求都很高，所以一般人很難達到你的標準，也很少人可以真正走進你的心裡，當你心裡所想與現實完全不同的時候，你內心就會跟著搖擺不定，難以平衡，導致壓力非常大。

3.目前你遇到最大的問題是：金錢

你很懂得有錢才可以過上好日子、生活才能更有質感的道理，所以在生活上你拼了命地想要賺很多，以致於難以去想別的事情，無法分心真的好好過日子，連未來也無法思考，更重要的是你應該先停下來，好好想一下自己的方向與腳步，才有機會賺更多的錢。