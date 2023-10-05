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老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

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▲▼ 營養師曝12條「減肥基本原則」 。（圖／翻攝ＩＧ、達志示意圖）

▲營養師分享12條減肥基本原則，先做到再嘗試進階方式更好。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

每次看到新的減肥方式就想嘗試，但又老是失敗嗎？其實減肥並沒有這麼難，只要從生活中養成一些正確小習慣，也能有效幫助控制體重。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享體態控制的12個基本原則，如果都做到了，再嘗試一些進階的飲食方式，就能更事半功倍。

＃睡前2小時不吃東西

睡前吃東西除了會影響睡眠外，夜間「攝食產熱效應」也比較低，當我們吃東西時，身體分泌消化液時也會產生熱量，而這熱量消耗在夜間時會比較低，所以晚上吃東西容易造成熱量過高。

▲▼ 營養師曝12條「減肥基本原則」 。（圖／達志示意圖）

＃每日盡量睡滿7小時

睡眠對於減重也非常重要，可以穩定體內的荷爾蒙，若睡眠不足，可能會使食慾增加，且造成增脂減肌的現象。

＃每周至少運動3次

建議每周運動至少3次，每次30分鐘，慢慢養成運動習慣，再增加頻率及強度，除了有助身體健康，還可以增加熱量消耗。

＃吃七分飽就好

控制食欲，不要餐餐吃到太飽，平常控制在七分飽就好。

▲▼ 營養師曝12條「減肥基本原則」 。（圖／達志示意圖）

＃精緻澱粉減半

平常若是很喜歡吃碳水化合物的食物，就要開始減半，例如本來每天吃2碗飯，可以改成1碗半或是1碗，簡單調整，也會慢慢有成效出現。

＃吃甜食當天不吃米飯

甜食雖然與全穀雜糧類代換不太對，但都是屬於碳水化合物的食物，所以吃到精緻甜食，還是只能減少當天澱粉類食物。

＃每日蔬菜攝取至少300g

增加蔬菜攝取，除了對腸道健康有幫助外，也可以大幅度增加飽足感。

▲▼ 營養師曝12條「減肥基本原則」 。（圖／達志示意圖）

＃蔬果改餐前吃

蔬果改餐前吃，可以先增加飽足感，進而使用餐時攝取量就會比較少。

＃盡量避免油炸物

這是基本原則，減少油炸物除了減少熱量以外，也可大幅減少Omega-6脂肪酸的攝取，減少發炎反應。

＃完全戒酒

酒精是體重控制的大地雷，想要控制好體重，就慢慢戒酒吧！盡量避免喝酒，避免體脂累積。

▲▼ 營養師曝12條「減肥基本原則」 。（圖／達志示意圖）

＃飲料改喝豆漿或牛奶

含糖飲料盡量減少，可選擇豆漿或牛奶搭配，增加整體蛋白質攝取。

＃避免空腹吃甜食

空腹吃甜食，容易造成血糖波動太大，進而造成甜食上癮的惡性循環。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 秘訣, 原則, 習慣, 營養師

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