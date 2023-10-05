超可愛聯名怎麼能不收！倩碧攜手小精品唇蜜、買CeraVe送小海豹有夠療癒

記者李薇／台北報導

可愛的聯名美妝總是吸引人收藏，最近就有不少美妝品牌跨界合作，推出可愛的單品或是組合，當然要跟風買一波，因為錯過就沒了！

＃倩碧 X Kate Spade 聯名限量絲絨潤唇蜜

倩碧超好用的啵啵奶霜絲絨潤唇蜜，因為擁有3種高濃度保濕成分：蘆薈複方精華、微分子玻尿酸、乳油木果油、酪梨精萃油，所以塗抹起來簡直就像是護唇油一樣，超級潤澤保濕，可以帶給肌膚恰到好處的保養效果，這次換上新包裝，更顯活潑可愛的分為，當然要收。

＃CeraVe適樂膚 X 無所事事小海豹

CeraVe在換季容易乾癢的季節，攜手超可愛小海豹，推出限量滿額贈的單品，自9/22起，在屈臣氏、康是美購買全品牌單筆消費滿999元，就送豹萌水水不鏽鋼杯，共有鵝黃、霧藍兩種顏色；預計今年11月更接力在線上蝦皮、MOMO獨家推出擁豹好膚小毛毯，同樣也是採取消費滿額的贈送方式，超級療癒。

＃高絲 美顏定格持妝噴霧－MOOMIN限量款

日本開架市場第一名的冠軍持妝噴霧，光是日本銷量就超過800萬瓶，這次推出超可愛的限定包裝，以嚕嚕米的圖案設計搭配上粉紫或是粉綠的瓶身設計，同時連香氣都有著森林浴香或是薰衣草花香，在完妝使用特別療癒清新。