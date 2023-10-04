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巴黎時裝周／張員瑛、潤娥神顏！MIU MIU續寫低腰神話「手提包一團亂」超有感

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▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲由Miuccia Prada操刀的MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

由Miuccia Prada操刀的MIU MIU 2024春夏系列在巴黎時裝周尾聲登場，先前幾季掀起低腰旋風，這季沒打算停手，借由對美之反思定義的探索，持續挑戰穿衣比例，當中首次曝光的New Balance 530的全新聯名款、一團亂的手提包更是吸睛。「MIU MIU女孩」韓星代表少女時代潤娥、IVE張員瑛皆換上甜美可人的秋冬套裝現身看秀，憑著高顏值和時尚影響力掀起話題。

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲（依序）少女時代潤娥、IVE張員瑛到場看秀。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada想訴說美感是對獨特性格的擁抱，MIU MIU汲取「服裝原型」概念卻輕易打破常規穿衣方式，系列首套造型以沉穩內斂的海軍藍巨大廓形西裝外套搭配休閒的海灘褲裝，陸續透過泳裝、運動服、晚禮服，甚至是男士泳衣，演繹出深刻的生活痕跡。品牌也續寫「下衣失蹤」流行，模特兒身穿長袍與三角內褲，挹注強烈的現代感，玩轉出差異比例。

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2024春夏系列低腰潮流持續發酵。（圖／品牌提供）

本季的腰線基礎持續下移，多款低腰廓形單品襲來，復古美式學院風及膝皮革裙與寬大腰帶、亮色底褲形成衝突感，皺褶邊芭蕾蓬裙也用以抽繩低腰形式再度進化，只要穿上翻領短袖，就能自然呈現出MIU MIU女孩率性甜美的多樣性。

▲MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／品牌提供）

配件自然是矚目焦點，秀上驚喜曝光了New Balance 530的全新聯名款，擁有雙方標誌，捆綁著皮革、棉質的雙色鞋帶，用以復古略帶慵懶的沙漠棕色呈現。春夏時節的人字拖也被放上伸展台，模特兒以彩色OK繃當成配飾；而大勢的保齡球包以神似旅行手袋的超大尺寸登場，被隨意放入的高跟鞋、各種衣物所填滿，讓人相當有熟悉感，以誇張手法探索當今美的基本原理。

▲▼ MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／CFP）

▲New Balance 530的全新聯名款 。（圖／CFP）

▲▼ MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／CFP）

▲▼ MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／CFP）

▲▼ MIU MIU 2024春夏系列 。（圖／CFP）

▲2024春夏系列配件單品。（圖／CFP）

關鍵字：

MIU MIU, 2024, 春夏, 巴黎時裝周

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