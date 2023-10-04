懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

▲減重吃火鍋也有技巧。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是減重計畫一天拖一天嗎？體重一有斬獲就開始報復性大吃，導致每次減重都徒勞無功，若你沒有決心，不妨聽聽營養師高敏敏教你9招無痛減肥法，讓你佛系瘦、慢慢瘦，完全無壓力。

#吃火鍋把油撈掉

火鍋湯經過肉片、火鍋料的烹煮後，湯的表面會有許多浮油，營養師高敏敏建議可以先將油撈掉，減少一點油脂，以免將配料夾起時，裹上表面的浮油，一起吃進肚子中。

#吃完多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度、穩定血糖，還有效緩解脹氣狀況、讓身體釋放內啡肽，進而達到舒緩情緒，減緩失眠症狀的效果。

#吃肉去皮

吃肉之前可以先去皮，大約可減少約25~30%的熱量，同時減少過多的飽和脂肪膽固醇。

#少吃肥肉

可優先選擇瘦肉，或是把肥肉挑掉，幫助減少脂肪攝取，同時避免心血管疾病。

#不吃甜食

大多甜點都含有大量的糖、油、澱粉，高敏敏提醒吃完不僅讓血糖爆表，滿滿的糖也是變胖的地雷之一。

#吃飯細嚼慢嚥



突然進食大量的澱粉，容易造成血糖上升，導致脂肪囤積，建議進食的時候可以細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，也可以增加飽足感，避免暴食。

#每日喝水量足夠

要多喝水已經是營養師的老生常談，但還是會有很多人忽略！足夠的飲水量不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，幫助瘦身更有成效。

#吃飯七分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃很飽，其實很容易進食過多，建議可以吃到不餓、七分飽就好。

#優先選擇原型食物

加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，不只是保留較多營養，熱量也比較低。

最後高敏敏也提醒，減肥瘦身是一輩子的事，不著急、持之以恆才是關鍵！千萬別為了快速瘦身而不吃飯，這樣瘦下來不僅容易復胖，也容易導致體脂肪一次比一次還高。