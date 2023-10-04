fb ig video ETtoday search mobile

懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

>

▲▼營養師教你「9招無痛減肥法」。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲減重吃火鍋也有技巧。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是減重計畫一天拖一天嗎？體重一有斬獲就開始報復性大吃，導致每次減重都徒勞無功，若你沒有決心，不妨聽聽營養師高敏敏教你9招無痛減肥法，讓你佛系瘦、慢慢瘦，完全無壓力。

#吃火鍋把油撈掉

火鍋湯經過肉片、火鍋料的烹煮後，湯的表面會有許多浮油，營養師高敏敏建議可以先將油撈掉，減少一點油脂，以免將配料夾起時，裹上表面的浮油，一起吃進肚子中。

#吃完多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度、穩定血糖，還有效緩解脹氣狀況、讓身體釋放內啡肽，進而達到舒緩情緒，減緩失眠症狀的效果。

▲▼營養師教你「9招無痛減肥法」。（圖／Unsplash、Pixabay）

#吃肉去皮

吃肉之前可以先去皮，大約可減少約25~30%的熱量，同時減少過多的飽和脂肪膽固醇。

#少吃肥肉

可優先選擇瘦肉，或是把肥肉挑掉，幫助減少脂肪攝取，同時避免心血管疾病。

▲▼營養師教你「9招無痛減肥法」。（圖／Unsplash、Pixabay）

#不吃甜食

大多甜點都含有大量的糖、油、澱粉，高敏敏提醒吃完不僅讓血糖爆表，滿滿的糖也是變胖的地雷之一。

#吃飯細嚼慢嚥

突然進食大量的澱粉，容易造成血糖上升，導致脂肪囤積，建議進食的時候可以細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，也可以增加飽足感，避免暴食。

▲▼營養師教你「9招無痛減肥法」。（圖／Unsplash）

#每日喝水量足夠

要多喝水已經是營養師的老生常談，但還是會有很多人忽略！足夠的飲水量不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，幫助瘦身更有成效。

#吃飯七分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃很飽，其實很容易進食過多，建議可以吃到不餓、七分飽就好。

▲▼營養師教你「9招無痛減肥法」。（圖／Unsplash、Pixabay）

#優先選擇原型食物

加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，不只是保留較多營養，熱量也比較低。

最後高敏敏也提醒，減肥瘦身是一輩子的事，不著急、持之以恆才是關鍵！千萬別為了快速瘦身而不吃飯，這樣瘦下來不僅容易復胖，也容易導致體脂肪一次比一次還高。

關鍵字：

佛系減重, 營養師, 無痛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」

小犬颱風來襲　7間百貨宣布10／5停業一天 巴黎時裝周／張員瑛、潤娥神顏！MIU MIU續寫低腰神話「手提包一團亂」超有感 12星座10月運勢！處女偏財中獎機率超高、雙魚微笑比言語更有力量 超準！想喝哪一杯飲料？測出你現階段的人生絆腳石 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍 韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢 「最有潛力變女強人」星座Top 3 ！冠軍愛情放第二，自己過得好羨煞旁人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面